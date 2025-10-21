HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El 62% de las empresas subirán los precios en 2026, sobre todo el comercio y la alimentación por los aranceles

Las compañías perciben la situación política como el «principal riesgo» de la economía española, seguido del incremento de los costes laborales y la escasez de mano de obra, según un informe de la Cámara de Comercio

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 11:52

Los aranceles están condicionando las perspectivas de ventas de las empresas españolas. Aunque la mayoría de las empresas espera un aumento de sus ventas en ... España en 2026, así como de las exportaciones pese a los aranceles impuestos por EE UU, se prevé un repunte de los precios de venta de los bienes y servicios. Así lo indica el 'Estudio sobre clima empresarial en España' presentado este martes por el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, en Madrid.

