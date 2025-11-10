HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, mantiene este lunes una jornada de trabajo en la ciudad china de Chengdú. EFE

Cuerpo se reúne en China con gigantes industriales para «reequilibrar el tablero» en plena guerra comercial

Pekín suspende durante un año los aranceles adicionales a EE UU y España busca atraer inversiones y reducir el déficit comercial de más de 40.000 millones

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:24

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, acompaña a los Reyes en su primera visita de Estado a China. En la primera jornada de trabajo en ... la ciudad de Chengdu, Cuerpo atendió a los medios minutos antes de reunirse con los representantes de la empresa de baterías china CATL y destacó la necesidad de «reequilibrar el tablero comercial» para corregir el déficit comercial con China, que supera los 40.000 millones de euros.

