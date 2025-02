Bruselas advierte del impacto de la DANA en el PIB español

Edurne Martínez Madrid Viernes, 15 de noviembre 2024, 13:30 Comenta Compartir

La Comisión Europea vaticina que España crecerá un 3% este año y un 2,3% el que viene, pero en esos cálculos no tiene en ... cuenta el impacto de la DANA en la actividad. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, advirtió este viernes que aunque es «difícil» calcular el impacto macroeconómico de la catástrofe de Valencia, saben que algunas empresas no podrán continuar con su actividad a corto plazo, lo que afectará al crecimiento. «Los daños en las infraestructuras de las regiones afectadas pueden tener repercusiones más amplias en el tejido productivo más allá de sus fronteras, mientras que las perturbaciones de la actividad económica podrían reavivar las presiones inflacionistas, en particular sobre los alimentos», alertó el comisario europeo.

Sin embargo, a medio plazo «la realidad es que los costes de reconstrucción tendrán un impacto económico positivo», destacó, porque supondrán empleo y actividad económica en sectores implicados en la reconstrucción, y además estos «gastos públicos puntuales» no se tendrán en cuenta a la hora de abrir un procedimiento de infracción de déficit a España. Noticias relacionadas Bruselas eleva nueve décimas las previsiones de crecimiento de España hasta el 3% La tragedia de Valencia y la supervivencia de sus empresas marcarán el crecimiento económico de todo el país Por su parte, el ministro de Economía del Gobierno español, Carlos Cuerpo, argumentó en un encuentro con los medios desde Londres que «aún es pronto» para calcular el impacto de la DANA en el PIB nacional pero que están realizando un seguimiento en tiempo real de la actividad afectada y el número de trabajadores en situación de ERTE o similar, que ahora mismo está «en torno a los 14.000», indicó el ministro. Cuerpo advirtió además de que la situación es «muy diferente» a la vivida en la pandemia porque entonces en cuanto se reabrió la actividad las empresas se pusieron a funcionar, pero ahora «están destrozadas». Por ello, recordó que el Gobierno realizará un «acompañamiento económico» duradero porque «cuanto antes respondamos menor será el impacto económico a medio y largo plazo». La Comisión espera que el país siga reduciendo su déficit hasta situarse en el objetivo del 3% a final de este año, garantía en la que se basó Bruselas para salvar al Gobierno de un expediente por déficit excesivo pese a terminar 2023 con un 3,5%, cinco décimas por encima del umbral del 3% que exigen las reglas fiscales. No obstante, la Comisión advierte de que España corre el riesgo de incumplir la reducción déficit comprometida en su plan de ajuste multianual, ya que augura un 2,6% para 2025, una décima por encima del 2,5% que recoge el plan, y un 2,7% para 2026, superando en seis décimas el 2,1% del compromiso adquirido.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión