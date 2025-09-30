HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una oficina del Banco Sabadel. Eva Parey

Sabadell responde a BBVA y vuelve a elevar su objetivo de remuneración al accionista hasta los 1.450 millones en 2025

El banco catalán propone este aumento de la rentabilidad a sus inversores después de la propuesta de la entidad vasca

Clara Alba

Clara Alba

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:45

Sabadell responde al BBVA con sus mismas armas: el consejo de administración ha aprobado este martes un incremento del dividendo al accionista con cargo al ... ejercicio 2025 desde su nivel actual de 1.300 millones de euros a alrededor de 1.450 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La policía investiga la relación previa de la víctima de Badajoz y su vecino para conocer el móvil
  2. 2 Prisión provisional para el vecino de la joven funcionaria acuchillada en Badajoz
  3. 3 Una intensa nube de humo invade Badajoz: ¿Dónde está el fuego?
  4. 4 Israel Lancho celebra su boda en Badajoz
  5. 5

    Guardiola afirma que convocará elecciones si no se aprueban los Presupuestos extremeños de 2026
  6. 6 Educación lanza un nuevo llamamiento urgente para cubrir una veintena de vacantes
  7. 7

    El juez decreta prisión para el padre por encubrimiento e incendio en el asesinato de Badajoz
  8. 8 Compañeros de la víctima: «Era una chica muy lista y siempre estaba sonriendo»
  9. 9 Improvisado y viral: una extremeña de 10 años revoluciona Callao bailando con un artista callejero
  10. 10 Un equipo especial de la Guardia Civil reconstruye en Olivenza el atropello tras el que murió una joven de 14 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sabadell responde a BBVA y vuelve a elevar su objetivo de remuneración al accionista hasta los 1.450 millones en 2025

Sabadell responde a BBVA y vuelve a elevar su objetivo de remuneración al accionista hasta los 1.450 millones en 2025