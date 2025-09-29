HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 29 de septiembre, en Extremadura?

BBVA aprueba un dividendo para hacer más atractiva la opa sobre el Sabadell

Pagará 0,32 euros brutos por acción a pagar después de liquidar la operación

Ana Barandiaran

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:44

BBVA mueve ficha para intentar asegurarse el éxito de su opa sobre el Sabadell cuando solo quedan 12 días para que finalice el periodo de ... aceptación y ante la incertidumbre de lograr su objetivo de llegar al 50%. El banco vasco anunció ayer, a última hora de la tarde, el pago de un dividendo histórico con cargo al ejercicio 2025 a abonar una vez se liquide la operación, con lo que se beneficiarían los accionistas de la entidad catalana que acudan al canje.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

