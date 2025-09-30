Sabadell prepara su rechazo a la nueva oferta de BBVA con la duda de su mayor accionista particular

El Consejo de Administración de Banco Sabadell ultima un nuevo rechazo a la opa de BBVA, incluso después de que el banco vasco decidiese mejorarla ... en un 10% después de recibir el primer 'no' del máximo órgano de gobierno de la catalana el pasado 12 de septiembre.

Una de las principales incógnitas del proceso era la opinión de David Martínez Guzmán tras esta mejora por parte de la entidad de Carlos Torres. El principal inversor de la vallesana, con un 3,8% del capital, es clave para el éxito de la oferta. El empresario mexicano sorprendió al ser nota discordante en la opinión del consejo en torno a la anterior oferta -por entonces, aún sin mejorar- de BBVA. Aunque votó en contra de la vasca, dejó entrever que si había una mejora, acudiría a la opa.

Todo apunta a que la decisión del consejo se hará pública al cierre del mercado. En un hecho relevante remitido a la CNMV, la entidad vallesana ha confirmado que se reunirá esta tarde con inversores institucionales para explicarles su postura, que una hora más tarde presentarán a los medios de comunicación.

Se espera que en ambos encuentros los directivos del banco también expresen su opinión en torno a la decisión de BBVA de aprobar un dividendo en efectivo de 0,32 euros por acción para sus accionistas y los de Banco Sabadell que acudan a la oferta, en la última bala de Carlos Torres por ganarse también a los minoritarios.

Este colectivo, que según fuentes financieras copan en torno a un 47% del banco, es clave en el proceso. Y son los más complicados de convencer porque, además de lo financiero, el arriago sentimental une también a muchos de ellos al banco. De ahí que sea tan importante el voto de Martínez Guzmán, no solo por su peso en el capital, sino por el efecto arrastre que pueda provocar en estos inversores minoristas.