BBVA transmite al sector empresarial catalán su compromiso con la región

BBVA vuelve a intentar el acercamiento a Cataluña, consciente del recelo que la opa sobre Banco Sabadell ha generado en buena parte de la sociedad, ... la política y las empresas de la región. El presidente de la entidad, Carlos Torres, aprovechó su intervención en un foro en Barcelona para recordar que «somos el banco que más ha apostado por Cataluña en la última década», en referencia a la absorción de buena parte de las antiguas cajas catalanas.

Durante un encuentro organizado por BBVA Spark –la sociedad con la que la entidad ofrece apoyo a los emprendedores–, el banquero insistió en que la unión con Sabadell se enmarca en ese contexto de apuesta por la comunidad y por su tejido empresarial. Una operación, incidió, que «impulsará a Cataluña como hub de emprendimiento e innovación en Europa». «Es un polo muy importante de emprendimiento y atracción de talento», insistió el presidente del banco.

En este sentido, recordó que en general las empresas catalanas son más proclives a la utilización de tecnologías de la información y están más digitalizadas, con un 50% más de penetración en el uso de estas tecnologías respecto a las empresas del resto de España.

«Ya estamos ayudando cada año a 100.000 empresas, 20.000 de ellas catalanas, a su internalización» recordaba Torres Vila, quien resaltó la presencia internacional de BBVA, especialmente en Latinoamérica y también en EE UU (con su banca de inversión y corporativa) como una de sus fortalezas que complementa la oferta para empresas de Sabadell.

La entidad vasca ha reforzado su presencia pública en Cataluña desde que el pasado 9 de mayo lanzase su oferta hostil por el Sabadell. Y es que la región centra buena parte del protagonismo de la operación, por el riesgo de concentración ante la amplia presencia de los dos bancos, y el rechazo de algunos accionistas históricos de Sabadell a la misma, al menos, en los términos actuales. No es solo una cuestión de precio, sino de sentimiento hacia una marca clave en la economía catalana. Por eso, el propio BBVA ha querido dejar claro desde el principio que Cataluña será central para la entidad que pueda surgir de la fusión, con el compromiso de mantener una doble sede operativa.

Se da la coincidencia de que el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, también se encontraba este jueves en la ciudad condal, donde horas antes participaba en un foro organizado por Esade. «Hay un clamor de que esta operación es un problema de competencia», afirmaba pocas horas antes, defendiendo que el análisis de la opa de BBVA por parte de Competencia se dilatará en el tiempo, llevando la operación a la denominada fase 2, ante las dispares informaciones que ambos bancos han aportado al supervisor. «La opa no tiene visos de salir, el precio es insuficiente, no es acordada y los accionistas no tienen toda la información necesaria», insistió González-Bueno.