HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 15 de noviembre, en Extremadura?
Una sucursal del Sabadell junto a otra de BBVA. Efe

BBVA y Sabadell pasan página y aceleran la guerra comercial un mes después de la opa

El mercado agradece el final de una operación histórica, con las dos entidades centradas ya en sus dividendos récord y la captación de clientes

Clara Alba

Clara Alba

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

Preparados para crecer y ser rentables. BBVA y Banco Sabadell pasan página de un capítulo casi sin precedentes en la historia empresarial española. Hoy ... se cumple un mes desde que se conociese el fracaso del asalto de Carlos Torres a la entidad pilotada por Josep Oliu, con apenas un 25%de aceptación a la opa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  2. 2 La borrasca Claudia deja más de 70 litros y mantiene carreteras y parques cerrados en Extremadura
  3. 3

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  4. 4 Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida
  5. 5

    Udaco se despide y da paso a un nuevo proyecto urbanístico
  6. 6

    Las cenizas de los incendios llegan al agua potable de Plasencia y se pide que no se consuma
  7. 7 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  8. 8

    Seis de las 34 líneas estatales de autobús pasarán por Extremadura
  9. 9 La alerta de «riesgo importante» por lluvia y viento se extienden hasta este sábado en Extremadura
  10. 10 Intervienen casi 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio de Ávila, algunos procedentes de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy BBVA y Sabadell pasan página y aceleran la guerra comercial un mes después de la opa

BBVA y Sabadell pasan página y aceleran la guerra comercial un mes después de la opa