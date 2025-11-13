HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno (i.), junto al presidente de la entidad, Josep Oliu (d.) EP

Sabadell da carpetazo a la opa con un beneficio récord de 1.390 millones

La entidad, que gana un 7,3% más gracias a la mayor actividad comercial y menores provisiones, reafirma su compromiso de remuneración al accionista

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:51

Comenta

Banco Sabadell da carpetazo a la opa de BBVA con un beneficio récord de 1.390 millones de euros en los nueve primeros meses de ... 2025, un 7,3% más que refleja cómo el asalto del banco vasco no ha frenado el ritmo comercial de la entidad. Todo lo contrario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mujer que fue arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz reclama 1,3 millones al Ayuntamiento
  2. 2 Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres
  3. 3 Osuna acompaña a Gallardo en la lista de la Asamblea, en una candidatura del PSOE muy renovada para el 21-D
  4. 4 «Por muy pequeño que sea tu gallinero, hay que tomar conciencia contra la gripe aviar»
  5. 5 Así se ha visto la aurora boreal sobre Extremadura: un espectáculo histórico en el cielo
  6. 6

    Educación suma una decena de llamamientos urgentes ante la dificultad para cubrir vacantes
  7. 7

    Un auto del Supremo respalda que Gallardo y Sánchez sean juzgados por el TSJEx
  8. 8

    La Junta confirma ocho focos de gripe aviar en aves silvestres de Extremadura
  9. 9 De la calma de un pueblo a conquistar pasarelas: así es el diseñador extremeño Rubén Murga
  10. 10 Los cuatro detenidos en Navalmoral estafaban presuntamente en el seno de una entidad religiosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sabadell da carpetazo a la opa con un beneficio récord de 1.390 millones

Sabadell da carpetazo a la opa con un beneficio récord de 1.390 millones