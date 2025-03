Bankinter pagará hasta 100 millones con el nuevo impuesto tras ganar un 28% más

José María Camarero Madrid Jueves, 19 de enero 2023, 09:23 | Actualizado 14:29h. Comenta Compartir

El primer banco que ha presentado sus cuentas anuales de 2022, Bankinter, ya ha elaborado sus propios cálculos sobre el impacto que tendrá el nuevo impuesto extraordinario a la banca. La entidad tendrá que pagar por este tributo entre 80 y 100 millones de euros en dos años (2023 y 2024), que son los ejercicios para los que se encontrará en vigor tras ser aprobado por el Gobierno. El grupo ha elaborado esas estimaciones tras registrar un beneficio que ha superado los 560 millones de euros el año pasado, lo que supone un 28% más, en buena medida por la subida de los tipos de interés.

Ante esta circunstancia, la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha insistido en que el Ejecutivo no debería haber aprobado de ninguna forma el impuesto extraordinario sobre las ganancia de la banca, al tiempo que ha asegurado que no existen razones objetivas para ello. «El impuesto no nos lo tendrían que haber puesto nunca. Y máxime cuando además dicen que la economía de España va a ir muy bien. Pues si va a ir muy bien, ¿por qué hacen unas subidas excepcionales y generan mayor presión fiscal? Yo no lo entiendo», ha indicado la ejecutiva al presentar sus resultados.

En cualquier caso, Dancausa ha apuntado que el gravamen no va a suponer un freno a la tendencia de beneficios que está registrando Bankinter, que ha cerrado 2022 con unas ganancias récord sin contar con las partidas extraordinarias. Pero sí ha criticado que esos 100 millones en dos años son una cuantía «relevante» y que solo será compensado por la actividad «extraordinaria» que va a registrar el banco el año que viene. Sin embargo, la ejecutiva no ha aclarado si recurrirán el impuesto, una opción que sí había puesto sobre la mesa a finales del año pasado. Entonces, Dancausa apuntó que iban a recurrirlo «al día siguiente de pagarlo».

Los siguientes bancos en presentar resultados, y sobre los que al mismo tiempo se conocerá el impacto del impuesto, son, por este orden, Banco Sabadell, Banco Santander, BBVA y CaixaBank.

Bankinter ha obtenido unos beneficios netos atribuidos de 560,2 millones de euros en 2022, lo que equivale a un crecimiento del 28,1% respecto al año precedente si se descuentan los extraordinarios de Línea Directa. De su lado, el margen bruto (los ingresos tanto por intereses como por comisiones), se situó en 2.084,3 millones de euros, un 12,3% más que en 2021.

Únicamente en el cuarto trimestre de 2022, el beneficio neto atribuido de Bankinter fue de 130,1 millones de euros, un 57,8% más que en el mismo periodo de 2021, mientras que el margen bruto se elevó un 31%, hasta 566,6 millones de euros.

Estos buenos resultados parten, según explica el grupo, de una sustancial mejora de todos los márgenes de la cuenta, como consecuencia de un mayor impulso comercial y de una capacidad de atracción de negocio que ha llevado al banco a crecer en todas las líneas, segmentos de clientes y diferentes geografías en las que opera. El beneficio de 2022 podría haber sido mayor al no incluir en las cuentas todavía los cuatro meses de ingresos de la compañía aseguradora, aunque eludiendo en la comparativa la plusvalía generada por la salida a Bolsa de Línea Directa que el banco se anotó ese año.

Mejora en los márgenes

Todos los márgenes de la cuenta observan crecimientos muy importantes respecto al ejercicio precedente, producto de una favorable evolución de los tipos de interés y del mayor impulso comercial del banco, que se ha traducido en mayores volúmenes, especialmente, de la cartera de inversión.

Así, el margen de intereses concluye con cifras un 20,5% superiores a las de 2021, hasta los 1.536,7 millones de euros, cerrando un excelente trimestre estanco, el mejor de los últimos años.

En cuanto al margen bruto se sitúa al 31 de diciembre, por primera vez, por encima de los 2.000 millones de euros, en concreto 2.084,3 millones de euros, que suponen un 12,3% sobre las cifras de 2021.

Y en lo referente al margen de explotación antes de provisiones concluye con unos números igualmente satisfactorios, 1.166,3 millones de euros, un 16,4% más que en el pasado ejercicio, asumiendo unos costes operativos que crecen un 7,6% por mayores inversiones en nuevos proyectos y mayor retribución para plantilla para hacer frente a los mismos, y con unos costes regulatorios que suman en el año 140 millones de euros, frente a los 124 del año anterior, y que suponen un 7% sobre el margen bruto.

Los activos totales del Grupo se mantienen, al 31 de diciembre de 2022, en términos similares a los del año precedente: 107.507 millones de euros.

Por lo que se refiere a la inversión crediticia a clientes experimenta un crecimiento del 9,1% respecto a la misma cifra de 2021, hasta los 74.243,4 millones de euros, denotando la fortaleza comercial del banco y su disposición para seguir apoyando los proyectos de financiación de familias y empresas en un entorno complejo como el actual.

Atendiendo solo a los datos en España, la cartera de inversión se incrementa un 5,3%, seis veces superior a la media de crecimiento del sector, según datos a noviembre del Banco de España. En otras geografías el crecimiento es mucho más acentuado: un 15% más en el caso de Portugal, mientras que Irlanda duplica su saldo de préstamos.

En cuanto a los recursos minoristas de clientes cierran el año en 75.164,3 millones de euros, lo que supone un alza del 3,7% respecto a 2021 en un entorno de alta competencia entre las entidades.

Por su parte, los recursos gestionados fuera de balance asumen una caída en el año del 9,4%, debido sobre todo a una mala evolución de los mercados de renta fija y renta variable que impacta sobre la valoración de los activos. No obstante, el patrimonio de fondos de inversión de Bankinter Gestión de Activos crece un 3,3%.

De forma paralela, Bankinter mantiene controlado su nivel de morosidad, a pesar de un empeoramiento del entorno macroeconómico, con una ratio que se reduce hasta el 2,10% frente al 2,24% de hace un año, y con una cobertura fortalecida que llega hasta el 66,3% desde el 63,6% de diciembre de 2021.

