El US Open más extraño

Paula Badosa y un esperanzador torneo tras una gira americana espectacular

Paula Badosa tomó en junio una difícil decisión. Renunció a los Juegos Olímpicos porque se encontraba fuera del 'top 100' y necesitaba jugar los torneos que le permitía su ranking protegido, por la lesión que la tuvo seis meses fuera, para sumar el mayor número de puntos posible. Sin París en el calendario y, pese a la presión de ver que ese se acababa, Badosa llegó a octavos de final en Wimbledon y se aseguró estar en el US Open, ascendiendo treinta posiciones en la clasificación mundial.

La española planificó un calendario con tres torneos previos a Nueva York y en Washington recibió una invitación, la cual no desaprovechó. Ganó el título, el primero desde enero de 2022, volvió a meterse entre las mejores 40 del mundo y, sobre todo, saboreó de nuevo un éxito que le era esquivo y difícil de imaginar hace meses cuando batallaba contra una lesión crónica en la espalda.

En Toronto, unos días después de ganar en la capital estadounidense, pagó el esfuerzo previo y solo pudo ganar un partido, pero en Cincinnati, ya descansada, llegó hasta las semifinales, donde solo la pudo ganar Jessica Pegula en tres sets y en un partido en el que quizás mereció un poco más.

Ahora es la número 27 del mundo, será cabeza de serie en el US Open y no tiene presión. Su techo en Nueva York es fácil de romper, ya que nunca ha pasado de segunda ronda en sus cuatro participaciones en el cuadro final. No es favorita a conquistar el título, como sí lo son Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, pero sabe lo que es ganar a ambas y más allá de estas dos jugadoras, el resto de rivales, como Coco Gauff y Elena Rybakina, no han demostrado un gran estado de forma en la gira americana.

Su camino en el cuadro es espinoso a partir de la tercera ronda, cuando tiene a la vigente ganadora de Wimbledon, Barbora Krejcikova. Después, podría enfrentarse a Victoria Azarenka o Maria Sakkari en cuartos y a la gran favorita, Aryna Sabalenka, en semifinales, evitando a Iga Swiatek hasta la final.