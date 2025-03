Sinner, absuelto de dopaje

Enric Gardiner Martes, 20 de agosto 2024, 17:48 Comenta Compartir

El tenista italiano Jannik Sinner, actual número uno del mundo, dio positivo en dos ocasiones en el torneo de Indian Wells por consumo de clostebol, una sustancia que mejora el rendimiento deportivo y que está prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), pero evitará una suspensión al tratarse de un error «no negligente» de un miembro de su equipo. Sin embargo, Sinner, que llegó a semifinales del torneo estadounidense, donde cayó ante Carlos Alcaraz, perderá los puntos y el dinero ganados.

Los hechos ocurrieron durante la disputa de Indian Wells, en marzo de este año, cuando la ITIA, la agencia contra la corrupción en el tenis, encontró en el cuerpo de Sinner unos niveles bajos de clostebol, una sustancia famosa por utilizarse en el dopaje de Estado de Alemania del Este en las décadas de los 60 y 70.

El italiano recurrió ambas pruebas y, pese a ser suspendido automáticamente por dopaje, un tribunal independiente determinó que pudiera seguir jugando hasta que se determinara el veredicto de la investigación. Una sanción por dopaje podría haber supuesto cuatro años de inhabilitación para Sinner.

Lo que ha trascendido de la investigación es que uno de los fisioterapeutas de Sinner, Umberto Ferrara, compró un spray llamado Trofodermin en febrero, sin darse cuenta de que contenía clostebol. Otro de los fisios del jugador, Giacomo Naldi, se hizo un corte con una de las herramientas con las que trata los callos de Sinner y utilizó el spray para tratarse la herida, de nuevo, sin reparar en los componentes del mismo. Durante varios días, este fisioterapeuta estuvo realizando masajes a Sinner, que tenía varias heridas abiertas en el cuerpo, lo que causó la contaminación.

La ITIA aceptó las explicaciones y concluyó que no hubo mala intención por parte de Sinner y que por lo tanto no recibirá una sanción mayor que le podría haber tenido fuera del circuito durante meses o años. El italiano, ganador a principios de año del Abierto de Australia, subió en junio al número uno del mundo por primera vez en su carrera y el lunes ganó el Masters 1.000 de Cincinnati frente a Frances Tiafoe, asegurándose estar en lo más alto del ranking hasta mínimo después del US Open que comienza este fin de semana.

«Ahora puedo dejar este período tan desafortunado atrás», dijo en un comunicado Sinner. «Seguiré haciendo todo lo posible para cumplir el programa antidopaje de la ITIA y tengo un equipo a mi alrededor que son meticulosos con su trabajo», añadió el tenista italiano.

Según las directrices de la ITIA, los jugadores son responsables también de los errores de los miembros de su equipo. El último gran nombre en verse involucrado en un caso de dopaje fue Simona Halep, exnúmero uno del mundo y ganadora de Roland Garros y Wimbledon, que dio positivo en 2022 por roxadustato, una sustancia prohibida que tomó en un suplemento recomendado por su entrenador. Su sanción inicial de cuatro años fue reducida a nueve meses.

Temas

Tenis

Dopaje