Los tenistas claman ante el escándalo de dopaje de Sinner: «Es ridículo, sea accidental o planeado»

«Diferentes jugadores, diferentes reglas», escribió Denis Shapovalov, quien fuera número 10 de la ATP en 2020, tras enterarse de la resolución del caso de dopaje de Jannik Sinner. El italiano, el mejor jugador del mundo por ranking en la actualidad, ha sido absuelto tras un doble positivo en Indian Wells del que la ITIA (la agencia del tenis que vela contra el dopaje y la corrupción) le eximió por tratarse de un error y no haber negligencia.

Sinner dio positivo por clostebol, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), después de que uno de sus fisioterapeutas utilizara sin saberlo un spray que contiene este componente y le aplicara varios masajes al tenista. El positivo se mantuvo en secreto desde abril, ya que Sinner apeló la suspensión automática que se aplica en estos casos, y no fue hasta el martes cuando se conoció la decisión de un tribunal de Londres de absolver al número uno.

«No me puedo imaginar lo que estará sintiendo cualquier otro jugador que haya sido suspendido por sustancias contaminadas», añadió Shapovalov. El más crítico con la situación fue el australiano Nick Kyrgios, poco dado a callarse ante estos temas. «Es ridículo, sea accidental o planeado. Si das positivo dos veces por una sustancia prohibida, te vas dos años. Ha afectado a tu rendimiento. Una crema de masaje... claro», dijo el australiano, que disputa estos días una exhibición en Nueva York previa al US Open.

El tenis ha vivido en los últimos años varios casos relacionados con el dopaje y las sustancias contaminadas, con los ejemplos de Nicolás Jarry, suspendido once meses por consumir unas vitaminadas contaminadas, y Simona Halep, exnúmero uno del mundo y campeona de Roland Garros y Wimbledon que se enfrentó a una sanción de cuatro años por un suplemento alimenticio contaminado que le suministró un miembro de su equipo. La rumana apeló y consiguió que se rebajara la pena a nueve meses.

Además, existen casos como los de Jenson Brooksby y Mikael Ymer, suspendidos ambos 18 meses por faltar a tres controles antidopaje en un periodo de 18 meses. La británica Tara Moore fue suspendida de forma provisional en 2022 por nandrolona y boldenona y estuvo luchando durante 19 meses hasta que consiguió demostrar su inocencia al reconocerle un tribunal que el positivo fue producto de una contaminación.

«Imagino que solo importa la imagen de los grandes jugadores. Imagino que la opinión de los tribunales independientes solo importa cuando es sobre los mejores. A mí aún me cuestionan por mi caso. Simplemente no tiene sentido», dijo el martes la jugadora británica.

Majchrzak, «destrozado»

Para Kamil Majchrzak, quien fuera el 75 del mundo en 2022, el consumo de una sustancia prohibida en una bebida isotónica le costó una suspensión de 13 meses, pese a que la ITIA reconoció que no lo hizo de forma intencional. El polaco se sumó a través de las redes sociales a las críticas al caso de Sinner.

«A pocas horas de entrar a pista he recibido una noticia que es un shock y muy dolorosa para mí. No quiero entrar en detalles por mi salud mental, pero el hecho de que yo no pudiera ni poner un pie en una pista privada durante la mayoría de mi suspensión, mientras que otros han podido jugar y conseguir sus sueños en la misma situación, no me transmite paz. Estoy destrozado, pero como he dicho, quizás me equivoque. De todos modos, a quién le importa lo que piense un jugador de ranking bajo», lanzó Majchrzak.

Otros, como Tommy Paul, actual número 15 del ranking mundial, fueron más sutiles. El estadounidense publicó una foto de su fisioterapeuta haciéndole un masaje con guantes.

