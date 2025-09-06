Alcaraz, a un paso de su sexto Grand Slam El murciano se verá las caras este domingo con Sinner en Nueva York en su séptima final de Grand Slam

Enric Gardiner Sábado, 6 de septiembre 2025, 11:38 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz puede lograr este domingo (20:00 hora española) lo que no ha logrado nadie en la historia. Ganar el US Open sin perder un set. Es el primer tenista desde Roger Federer en 2015 en alcanzar la final en Nueva York sin ceder un parcial y tiene ante sí convertirse en el sexto hombre en la historia en conquistar un Grand Slam de forma perfecta.

El reto, eso sí, es mayúsculo, vuelve a verse las caras con Jannik Sinner, como en Roland Garros y Wimbledon. Desde Rafael Naday Novak Djokovic en 2011, dos tenistas no se enfrentaban en tres Grand Slams consecutivos. Desde 2002 no había cuatro finales de Grand Slam sin Federer, Nadal o Djokovic. Los tiempos han cambiado.

El triunfo de Alcaraz ante Djokovic en tres contundentes sets puede marcar el fin del serbio, que se ha dado de bruces este año con la realidad de que, pese a llegar a las cuatro semifinales en Melbourne, París, Londres y Nueva York, no le da para el último paso. «Son demasiado buenos» reconoció Djokovic, que horas después comprobó cómo el resto del circuito, es decir, esta vez encarnado en Felix Auger-Aliassime, tampoco puede con el nuevo 'Big Two'. El canadiense, batallando, cayó ante Sinner y dejó lista la final que todo el mundo esperaba: Alcaraz contra Sinner.

Será el duelo número quince, el segundo en Nueva York después de los cuartos de final de 2022 en el que el español salvó un punto de partido camino de su primer Grand Slam, es el quinto del año (3-1 para Alcaraz) y la séptima final (4-2 para Alcaraz). Si gana Sinner, igualará los cinco Grandes de Alcaraz, si gana el murciano, se colocará 6-4 con dos de ventaja. El ganador, además de embolsarse el mayor premio en la historia de estos torneos, 4,2 millones de euros, será el número uno del mundo. Si lo consigue Alcaraz, que no reina desde junio de 2023, será muy difícil que lo pierda este año.

Es el partido definitivo, con el aliciente de la final que remontó Alcaraz en París y la venganza que se cobró en Wimbledon el de San Cándido, que no pudo competir en el aperitivo que fue el Masters 1.000 de Cincinnati, donde un virus cercenó sus posibilidades a los cinco juegos. A esta final no viene exento de dudas y tuvo que requerir de ayuda del médico en su semifinal ante Auger-Aliassime.

«No ha sido nada grave», aclaró Sinner. «He notado un tirón después de un saque. Me trataron y estuve mucho mejor. No hay nada de lo que preocuparse», agregó el campeón este año en Australia y París.

Para Alcaraz, la final no podría llegar en mejor momento, sin dudas el mejor de su carrera. Ha llegado al partido por el título en los ocho últimos torneos que ha jugado, ganando cino (Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's y Cincinnati) y perdiendo dos (Barcelona y Wimbledon). Desde que cayera en marzo en Miami contra David Goffin y se fuera de vacaciones con su familia a Cancún para reiniciar, no ha faltado a la ceremonia de trofeos en cada uno de los eventos que ha jugado.

«Estoy trabajando mucho en la consistencia en los partidos, en los torneos y en todo el año en general. En no tener subidas y bajas. En tener un nivel al empezar el partido y mantenerlo. Es algo que estoy haciendo en este torneo y estoy muy orgulloso de ello. Creo que es que estoy madurando. Sé lo que necesito en la pista y fuera de ella. Creo que lo estoy haciendo muy bien», reconoció el de El Palmar.

Dentro de esta madurez, Alcaraz se acordó, tras la victoria ante Djokovic, del consejo que le dio Federer.

«Me dijo que no tienes que pensar en cuando tengas 35 o 38 años, en si vas a seguir jugando con esa edad. Me dijo que me tengo que centrar en los próximos cinco años, de aquí a que tenga 27. Y cuando tenga 27, en los cinco siguientes. Trato de seguir esas palabras», admitió Alcaraz, el quinto hombre en la historia en alcanzar siete finales de Grand Slam con apenas 22 años.

En los seis partidos que ha jugado en Flushing Meadows solo ha perdido 58 juegos, es decir, una media de tres por set. A Sinner, sin embargo, nunca le ha ganado en tres sets. Sus partidos, ya fueran en París, Londres o el ya citado hace tres años aquí, siempre se han ido a cuatro o cinco sets.

Se anticipa una final histórica, una más de la rivalidad que se ha llevado por delante los días de Nadal, Djokovic y Federer, y Alcaraz manda un aviso: «No estoy a mi máximo nivel, aún tengo margen de mejora».

Temas

Carlos Alcaraz