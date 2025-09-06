HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 5 de septiembre, en Extremadura?
Carlos Alcaraz celebra un punto ganado en la semifinal del US Open ante Djokovic. Efe
Semifinales

Alcaraz disfruta de su momento dulce ante Djokovic

El murciano arrolla en tres al serbio y luchará el domingo por su segundo título en el US Open

Dagoberto Escorcia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:40

El duelo entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic complació de sobra a los más de 27.000 espectadores que llenaron el Arthur Ashe de Flushing ... Meadow. Era una semifinal con pinta de final y lo que tenía que pasar, pasó. Los pronósticos no fallaron. El número dos pudo con el siete. El joven de 22 años demostró que hoy en día es más que el viejo rockero de 38 años. Alcaraz está camino de su sexto título. Lo disputará el domingo ante Jannik Sinner o Félix Auger-Alaissime.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave tras sufrir un accidente y quedar atrapado en Cabeza del Buey
  2. 2

    El Ayuntamiento de Mérida instalará seis nuevos radares de control de velocidad
  3. 3 Se confirma la presencia de un lince en Talaván y el Ayuntamiento lanza un aviso a los dueños de perros
  4. 4 Los bomberos sofocan el incendio declarado en un piso de Valdepasillas
  5. 5 La Policía detiene a una pareja que guardaba 9 kilos de droga en un trastero de Cáceres
  6. 6 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  7. 7

    La pareja de refugiados ucranianos que denunció malas condiciones será trasladada a un hostal
  8. 8

    La Junta denuncia por lo penal a las empresas que no optan a 242 rutas de transporte escolar
  9. 9 Tres trenes que pasan por Extremadura interrumpen su viaje tras el arrollamiento de un vehículo
  10. 10 Un nuevo local abre sus puertas en el corazón del Casco Antiguo de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Alcaraz disfruta de su momento dulce ante Djokovic

Alcaraz disfruta de su momento dulce ante Djokovic