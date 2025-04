Nadal, una despedida a lo Federer

En septiembre de 2022, Rafael Nadal estaba jugando uno de los partidos más importantes de su vida. No era en las pistas, sino fuera ... de ellas, donde esperaba el nacimiento de su primer hijo. En este contexto, recibió la llamada de Roger Federer, que anunció su retirada y le pidió que le acompañara en la Laver Cup, el último torneo oficial que el suizo disputaría.

Nadal viajó de emergencia a Londres, dos semanas antes de que su mujer diera a luz, y con la inquietud de unos pequeños inconvenientes en el embarazo que eran visibles en la actitud y la preocupación del español. La cita en la capital británica contó con todo lujo de detalles y junto a Federer estuvieron sus grandes rivales, Andy Murray, Novak Djokovic y el propio Nadal, con el plato fuerte del dobles que disputaron el balear y el helvético y con el que se cerró la carrera del ganador de 20 títulos de Grand Slam.

Nadal acudió a aquella cita como un favor personal hacia su amigo y compañero de mil batallas y para siempre quedó la instantánea de los dos tenistas llorando y cogidos de la mano en el banquillo. Ahora, se espera que el el legendario exjugador de Basilea le devuelva el favor en Málaga, donde Nadal actuará del 19 al 24 de noviembre en las Finales de la Copa Davis antes de colgar la raqueta.

Las entradas para todos los partidos de España, es decir, los cuartos de final contra Holanda, las posibles semifinales contra Canadá o Alemania, y la final, contra posiblemente Italia o Estados Unidos, están agotadas, pero aún queda saber quiénes son las celebridades que acompañarán al balear en el último baile de su carrera deportiva.

A la espera de que confirme su asistencia Federer, que se ha dejado ver últimamente por Wimbledon, la Laver Cup y el reciente torneo de Shanghái, el que sí estará seguro será Novak Djokovic. El serbio, que libró sesenta batallas en la pista contra Nadal, alabó la vida deportiva del español y aseguró que estará en la capital de la Costa del Sol.

«Tu pasión por representar a España siempre ha sido notable. Te deseo la mejor despedida posible en Málaga con el equipo de Copa Davis de España. Estaré allí en persona para rendir homenaje a tu estelar carrera», manifestó el tenista más laureado de la historia en sus redes sociales acerca del final de Nadal, un poco de todos.

Djokovic, que no compite en la Davis porque Serbia no se clasificó, ya rindió homenaje a Federer en la Laver Cup hace dos años y también estuvo presente en la despedida del escocés Andy Murray en el pasado Wimbledon. El hecho de tener una residencia en Marbella facilita también la presencia del ganador de 24 trofeos de Grand Slam y el único tenista que continúa en activo del 'Big Three'.

Exhibición en Arabia Saudí

Además de tenistas y extenistas que han acompañado a Nadal en su trayectoria, durante los cinco días que dura la Davis, y teniendo en cuenta que España debe ser favorita para estar por lo menos en la final, se espera que otras celebridades también acudan al evento, como el golfista Tiger Woods, ídolo del balear, el actor Ben Stiller, que ha seguido asiduamente sus partidos, e incluso Bill Gates, con el que disputó una exhibición junto a Federer en Sudáfrica a principios de 2020.

Feliciano López, compañero de Nadal en la Davis y ahora director del torneo, comentó que tratarán de hacerle una despedida «a la altura» de su leyenda.«Tu grandeza como persona está incluso por encima de tus logros deportivos y eso es el mayor legado que vas a dejar porque la gente no solo te va a recordar por el grandísimo jugador que eres, sino también como una persona especial. Puedes estar muy orgulloso de eso», aseguró el toledano.

Antes de esta Davis, la próxima oportunidad para disfrutar de Nadal será el torneo de exhibición Six Kings Slam que comenzará la semana que viene en Arabia Saudí. Ahí, el balear jugará dos encuentros, el primero el 17 de octubre contra el ganador del Carlos Alcaraz-Holger Rune, y el segundo, el 19 de octubre, ya sea la final del evento o el partido por el tercer y cuarto puesto.