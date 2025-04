Rafa Nadal anuncia su retirada: «Ha sido una difícil decisión»

Enric Gardiner Jueves, 10 de octubre 2024, 11:34 | Actualizado 17:51h. Comenta Compartir

No por esperado es menos doloroso. El anuncio de la retirada de Rafa Nadal, a los 38 años y con un mundo de lesiones y de problemas físicos encima, no pudo pillar por sorpresa a muchos, pero no por ello provoca menor pena. Con Nadal, el deportista más grande de la historia de España, se marchan las tardes de domingo con la tierra batida salpicando la pantalla de televisión y se van los gritos de «¡Vamos!» a la hora de la siesta y la perenne sensación de que con él en pista todo es posible.

En un vídeo a través de sus redes sociales, Nadal confirmó que no jugará más allá de 2024. Hasta el último aliento, hasta su último partido, Nadal siempre enseñó que merece la pena luchar hasta el final. Incluso contra Novak Djokovic, el hombre que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de París y que le tenía aprisionado por 6-1 y 4-0 en el, hasta la fecha, su último partido como profesional, el balear estuvo a punto de lograr una remontada imposible por su estado físico y por su rival. Asustó hasta el propio Djokovic, que había vivido en sus propias carnes en multitud de ocasiones lo que siempre se ha dicho de Nadal: «Hay que ganarle el punto diez veces».

Su mensaje de despedida, tras un infierno de lesiones que comenzó hace dos años, es el de una persona que ha comprendido que no merece la pena seguir luchando contra su propio cuerpo y que es el momento de disfrutar de todo lo que ha ganado en los más de treinta años de dedicación al tenis. «La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente, porque no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado un tiempo tomarla. En esta vida todo tiene un principio y un final y creo que es el momento adecuado para poner un punto y final. Ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que hubiera podido imaginar», dijo este jueves el manacorense.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

Las lesiones, una constante en su carrera desde que le diagnosticaron un problema crónico en el pie en 2003, comenzaron a ser un obstáculo difícil de superar en 2022, cuando se rompió una costilla y se hizo una rotura abdominal de siete milímetros antes de las semifinales. Aun con esto, fue capaz de ganar los dos primeros Grand Slams del año y con 35 años dar un golpe de la mesa. Sin embargo, su físico se deterioró, le mandó avisos y mensajes por todos los medios y no le volvió a dejar ser competitivo.

A finales de 2022 sufrió otra rotura abdominal y a principios de 2023 un problema en el psoas ilíaco que acabó con toda su temporada. Trató de volver en 2024, con una pequeña recaída en forma de microrrotura en la cadera, y pudo despedirse en los lugares que quiso, Madrid, Barcelona y París, de forma doble, en Roland Garros y en los Juegos Olímpicos, donde ilusionó a España en el dobles junto a Carlos Alcaraz.

Tendrá una última oportunidad, en casa, en la Copa Davis -entre el 19 y el 24 de noviembre en Málaga-, la competición que ha ganado en cinco ocasiones y que será su última parada en el mundo del tenis profesional: «Me hace mucha ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis, representando a mi país. Creo que es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías fue la final de Sevilla en 2004. Soy un afortunado por todo lo que he podido vivir».

Todos aquellos que han podido ver a Nadal en sus dos décadas de carrera han podido presenciar la época más gloriosa del tenis y a uno de sus mejores exponentes. El balear no solo ha sido un ejemplo fuera de las pistas, sino que ha sido uno de los tenistas más laureados dentro de ellas. Para muchos será el mejor tenista de la historia, otros preferirán la estadística de Djokovic y otros el juego de Roger Federer, pero Nadal deja tras de sí 22 títulos de Grand Slam, solo por detrás de los 24 del serbio, 36 Masters 1.000, el segundo en la historia que más, además de 209 semanas como número uno y 92 títulos ATP en total.

Nadal es uno de los tres hombres en la historia en completar el 'Golden Career Slam', es decir, que ha ganado los cuatro grandes y la medalla de oro individual en unos Juegos Olímpicos (Pekín 2008), junto a André Agassi y Djokovic, que lo logró este año, y es el mejor tenista de la historia en tierra batida. En su carrera ha ganado 63 títulos en arcilla, por encima de los 49 de Guillermo Vilas, y consiguió una racha de 81 encuentros seguidos ganados en esta superficie, desde Valencia 2004 hasta Hamburgo 2007.

Sus 14 títulos de Roland Garros, entre 2005 y 2022, son un récord prácticamente imbatible en el deporte. Es el mayor dominio en un torneo en la historia, una de las grandes gestas, imposible de obviar incluso para el público francés, que pasó de abuchearle en 2005, en su primera presencia en el torneo, a adorarle y colocarle una estatua en la entrada del recinto. Su figura es tan importante en París que tuvo el honor de portar la antorcha olímpica hasta el pebetero en la inauguración de los pasados Juegos Olímpicos, un gesto espectacular por parte de la organización francesa.

Con Nadal se va un ejemplo de deportista y de persona, que no dudó en ponerse las botas y el abrigo para achicar agua en su localidad natal, Manacor, cuando esta estaba inundada y que nunca ha roto una raqueta en la pista. Se va quien enganchó a millones de personas al tenis y por el que el «¡Vamos, Rafa!» ha resonado en todos los hogares de España durante más de veinte años. Se va el chico de pelo largo, pantalones piratas, camiseta de mangas y siempre con un trofeo entre los dientes, pero se quedan los recuerdos del mejor deportista español de todos los tiempos.

Temas

Rafa Nadal