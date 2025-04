Djokovic, pendiente de un permiso para disputar Indian Wells y Miami

Enric Gardiner Miércoles, 22 de febrero 2023, 19:31 Comenta Compartir

La polémica de Novak Djokovic con las vacunas contra la covid no ha llegado a su fin. El número uno del mundo tiene un problema con Estados Unidos, cuyo plazo para poder entrar en el país sin vacunarse no vence hasta el próximo 10 de abril. Esto implica que el serbio no podría disputar los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami, no solo dos de los torneos más prestigiosos del mundo, sino también con 2.000 puntos en juego.

El plan del serbio es jugar la semana que viene en Dubái y después esperar a que Estados Unidos tome una decisión sobre si permite o no su entrada al país dada su condición de no vacunado. «Mis planes después de Dubái dependen de Estados Unidos. Estoy esperando una respuesta. No depende de mí», expresó Djokovic en una rueda de prensa celebrada en Belgrado, su ciudad natal. «Todo está en marcha. La gente de Indian Wells y Miami quiere que juegue sus torneos y ahora solo me queda esperar una decisión positiva, pero no está en mis manos», añadió el campeón en el Open de Australia.

Djokovic ya se perdió el año pasado los dos torneos estadounidenses, por lo que no defenderá ningún punto, pero el tenista no quiere perder la oportunidad de aumentar su ventaja respecto a Carlos Alcaraz, que acecha en la segunda posición del ranking.

El murciano está en estos momentos a 500 puntos de Djokovic y, con un triunfo en Río de Janeiro (torneo que juega esta semana), Alcaraz podría igualar en lo más alto de la clasificación al serbio, que no juega desde que conquistara su décimo Abierto de Australia y vigésimo segundo Grand Slam. Djokovic, pese al acercamiento de Alcaraz, le superaría la semana siguiente con un buen resultado en Dubái.

Eso sí, la situación para el número uno se pondría mucho más complicada si Alcaraz sí puede jugar en el 'Sunshine Double', es decir, Indian Wells (del 8 al 19 de marzo) y Miami (del 22 de marzo al 2 de abril). El murciano defenderá 1.360 puntos, por las semifinales que logró en Indian Wells y el título de Miami y visto su nivel actual, no es descartable que repita o mejore sus resultados.

En cualquier caso, Djokovic no tendría problema para jugar el Abierto de los Estados Unidos el próximo mes de septiembre. El serbio no pudo participar el año pasado por la prohibición de entrada a las personas sin vacunar.