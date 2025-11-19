A por la Copa Davis sin Alcaraz

Enric Gardiner Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:51 | Actualizado 12:50h. Comenta Compartir

La ausencia de Carlos Alcaraz ha dejado a España tocada, pero no hundida. La clase media del tenis español, representada en Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers, tiene la heroica tarea de pelear por un derecho que ellos mismos se han ganado: la séptima Ensaladera.

«Es una pena para el equipo porque, claro, nos resentimos de no tener al número uno del mundo, pero si estamos en estas Finales es gracias a todos ellos, y eso sí que lo quiero resaltar», subrayó el capitán, David Ferrer.

Porque si España está en Bolonia para jugar estas Finales de la Copa Davis es porque Munar, Carreño y Martínez, además del ausente Roberto Carballés, vencieron a Suiza en febrero y a Dinamarca en septiembre. Sin Alcaraz, que se perdió ambas eliminatorias por desgaste, ni Alejandro Davidovich, también tocado, ni Granollers, que estuvo lesionado en ambas fechas, España logró lo que parecía imposible y es casi justicia divina que los héroes de ambas eliminatorias sean los que tengan el honor de defender los colores de la selección.

«Más que pensar en lo que no tenemos, debemos aferrarnos a lo que sí tenemos, que es fantástico», aseveró Munar, que será la primera opción de David Ferrer dados sus grandes actuaciones en pista dura esta temporada. El balear alcanzó el mes pasado las semifinales de Basilea, hizo octavos de final en Shanghái -donde le ganó un set a Novak Djokovic- y en el US Open, además de llegar a las semifinales de Dallas a principio de temporada.

«Nos hubiera gustado que estuviera Carlos y, obviamente, nuestro equipo puede parecer más débil sin él, pero la realidad es que confío muchísimo en todos ellos. Yo confío plenamente en mis posibilidades y en las de todos mis compañeros. Creo que eso tiene que predominar por encima de cualquier otra cosa».

La segunda espada de Ferrer será el veterano Carreño, héroe en Marbella contra Dinamarca al ganar el quinto y definitivo punto. El asturiano ha ganado un Challenger y perdido una final de otro en el último mes y está en forma para una competición que le trae buenos recuerdos por el título que conquistó en 2019.

«Si miramos el ránking contra República Checa, no tenemos nada que hacer, pero se dan muchas sorpresas en esta competición. Al final, el tenis no solo va de ránking así que hay que confiar porque, aun así, seguimos teniendo un equipo muy bueno. Los que estamos aquí, pasamos en Marbella una eliminatoria muy complicada, y en el pasado hay muchas eliminatorias que se han ganado sin ser favoritos», agregó el de Gijón.

Una pareja de garantías

Granollers y Martínez jugarán el dobles, en el que será su primer encuentro juntos desde 2020. El catalán, de 39 años, llega a esta eliminatoria como uno de los mejores doblistas del mundo y buscando el broche de oro a una temporada en la que ha ganado los dos primeros Grand Slams de su carrera deportiva, en Roland Garros y el US Open. «Podemos conseguir cualquier cosa», sentenció el doblista, otro de los que saboreó el éxito de la Davis hace seis años en la Caja Mágica.

Al producirse la baja de Alcaraz con tan poca antelación, Ferrer no ha podido llamar a un quinto jugador. Davidovich, que ha acabado la temporada entre los quince mejores del mundo, renunció en su momento a ir como quinto jugador. El malagueño, que se perdió las dos eliminatorias previas por problemas físicos, no representa a España desde 2023.

Enfrente este jueves estará una República Checa que se mueve como pez en el agua en la pista de cemento bajo techo de Bolonia. Los hombres del mítico Tomas Berdych son Jiri Lehecka (17), Jakub Mensik (19) y Tomas Machac (32), con la posibilidad de añadir a Adam Pavlasek al dobles. Estos tres tenistas son grandes sacadores y serán a priori favoritos contra los españoles, pero esto es la Copa Davis y cualquier cosa puede pasar.

El ganador de la eliminatoria se medirá a Argentina o Alemania en semifinales, en tanto que la primera selección entre las cuatro mejores es Bélgica, que sorprendió a Francia con las victorias de Raphael Collignon ante Corentin Moutet y de Zizou Bergs frente a Arthur Rinderknech.