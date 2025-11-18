«No vamos a tener a Carlos Alcaraz, pero vuelvo a ver la luz y tengo fe»

Javier Varela Martes, 18 de noviembre 2025, 17:51 | Actualizado 18:18h. Comenta Compartir

David Ferrer ya sabe lo que es ganar la Copa Davis como jugador (2008, 2009 y 2011) pero no como capitán, aunque dice que no le va a cambiar la vida si lo hace. Mañana, España debuta en la Final a 8 ante la República Checa, en «una eliminatoria que está al 50%», con la vista puesta en la final del domingo en el SuperTennis Arena de Bolonia. Es inevitable que el foco se centre en la baja de Carlos Alcaraz, pero el alicantino no se lame las heridas: «Antes había cinco jugadores y ahora somos cuatro. Tendremos nuestras opciones»

-¿Cómo llega el equipo español a esta cita tan especial después de perder a Carlos Alcaraz en el último momento?

-Es una pena para el equipo porque es el número uno del mundo y claro que nos resentimos, pero si estamos aquí es gracias a todos ellos y van a competir y vamos a tener nuestras opciones. El equipo llega bien y sobre todo con ilusión. Nos ha costado estar aquí y, después de la última eliminatoria, donde se remontó un 2-0, creo que todos están con muchas ganas de poder hacer un buen papel.

-La baja de Alcaraz era la peor noticia que podía recibir el capitán.

-Estamos tristes de no poder contar con Carlos, pero vamos a competir. Estamos trabajando duro. Después de la final de Turín me enteré de la situación de Carlos y del edema y el lunes por la noche decidimos que era un riesgo jugar hablando con su equipo médico y el nuestro.

-Sin duda las opciones en esta Davis se han complicado con su baja...

-Antes había cinco jugadores y ahora somos cuatro, no pasa nada, estamos en esas. Ya hemos aceptado que no vamos a tener a Carlos, pero vuelvo a ver la luz y tengo fe y confianza en que podemos hacer buenas cosas. Es un torneo en el que necesitas de todo el equipo y Carlos solo no podría ganar. Tenemos que estar todos unidos para poder ganar.

-Es inevitable preguntar por la ausencia de Alejandro Davidovich, número 14 del mundo y segunda mejor raqueta española. ¿Ya ha podido hablar con él?

-No. Ya lo expliqué en su día. La verdad es que hay poco más que decir.

-Centrémonos entonces en los que están. Jaume Munar, Pedro Martínez, Marcel Granollers y Pablo Carreño. ¿Cómo definiría este grupo?

-Sobre todo es un grupo con una calidad humana muy buena. Son buena gente en todos los aspectos y con un jugador como Marcel que ha hecho un año espectacular, nos da más nivel. Gracias a Pablo, Pedro y Jaume estamos en las finales y Marcel nos da ese extra para poder ganar una competición así.

-Siempre ha sido una competición muy especial para España. ¿Qué tiene la Davis que sigue emocionando tanto?

-Es una competición en la que juegas para tu país y es por equipos. Te pasas todo el año jugando individualmente con tu propio staff y, quieras o no, es un torneo que lo hace muy diferente el hecho de disputarlo por equipos.

-¿Qué significa para usted, como capitán y exjugador, liderar a España en esta fase decisiva del torneo?

-Es bonito porque ha sido una competición donde he vivido tantas emociones… Ahora puedo compartirlas y transmitirlas a los jugadores y es bonito. Por eso reconozco que tengo suerte, ya que es un trabajo que me gusta y del que estoy muy agradecido.

-¿Se disfruta más como jugador o como capitán?

-Se disfruta más como jugador porque las emociones están en la pista y vivirlo ahí es diferente. Como capitán empatizas mucho más con los jugadores porque juegan para su propio país. Hay presión y cuando se produce una derrota entiendes que el jugador esté triste, pero intento transmitirles que no deja de ser un partido más en su carrera. Es verdad que cuando estás ahí dentro sientes que fallas al equipo, pero intento hacerles ver que es una competición muy bonita y que hay que intentar vivirla día a día.

-Más que capitán le veo un psicólogo...

-Psicólogo tampoco, lo que pasa que cuando eres jugador todo cambia. Las emociones, como he dicho antes, son mucho más intensas. Como capitán me alegraría mucho ganarla también por mí, porque al final soy competitivo, pero sobre todo por ellos. Que ellos consigan cosas importantes en su carrera me alegra mucho.

-Me decía antes que Granollers también aporta ese plus.

-Marcel es un jugador muy importante que ya ha ganado dos Grand Slams y que tiene esa experiencia para liderar al equipo.

-Ha dicho que «España tiene un equipazo». ¿Qué cualidades cree que hacen de este grupo un candidato real al título?

-Tenemos opciones. Antes de la baja de Carlos creía que favoritos no éramos y ahora tampoco, porque con República Checa yo creo que está al cincuenta por ciento. Es un equipo al que hay que tener en cuenta.

-¿Qué es lo que más le preocupa de ese enfrentamiento?

-Tienen dos jugadores muy buenos individuales y un dobles consolidado al ser una pareja que siempre juega junta. Tienen a tres jugadores muy buenos, como son Tomas Machac, Jakub Mensik y Jiri Lehecka, que juegan muy bien en indoor y han demostrado que son muy competitivos.

-Y en semifinales, Alemania o Argentina.

-Sí, Alemania o Argentina.

-Lo dice como si no pensara en ello.

-Es que no pienso en ello porque todavía no hemos competido. Primero afrontaremos la primera ronda y ojalá que lleguemos a enfrentarnos a Alemania o Argentina.

-¿Se permite soñar con ganar la Copa Davis como capitán?

-Soy un poco más práctico en este aspecto. Solo pienso en disfrutar del día a día y del camino. Obviamente pensamos en la cima, pero al final lo que te queda también es el ambiente, el día a día y el cómo lo vamos a afrontar. Obviamente nuestro objetivo es poder ganar, pero prefiero crear un buen ambiente para que todo fluya. Es el camino para ganar.

Las bajas de Italia

-Las bajas de Sinner y Musetti en Italia, les ha quitado el cartel de favoritos.

-Siguen teniendo un grandísimo equipo con Flavio Cobolli y Matteo Berrettini y un dobles muy consolidado. Está claro que sin Sinner y Musetti, que son dos top 10, se han debilitado, pero tendrán sus opciones.

-Lo que parece claro es que la Copa Davis no se gana solo en la pista.

-Creo que es un cúmulo de todo. Los jugadores son los más importantes porque son los que juegan, pero hay un staff técnico que trabaja para que estén en las mejores condiciones

-¿Alguna promesa si consigue ganar la Davis como capitán?

-No, la verdad. Es que a mí me da igual. Yo ya tengo una edad y cuando ganemos, celebraremos y al día siguiente estaré con la familia, cogeré la bici o haré deporte, que es lo que más me gusta. Haré lo mismo que si pierdo.

-Entiendo que no le va a cambiar la vida ganar la Copa Davis.

-No, para nada. No me cambió como jugador, tampoco me va a cambiar ahora como capitán.