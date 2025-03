Santos y Osma enfilan la recta final del campeonato como líderes

Cuarta prueba de la temporada del Campeonato de España de Energías Alternativas – RACE (CEEA) Galicia acoge en la ciudad herculina la octava edición del Eco ... Rallye A Coruña. La Escudería La Coruña se enfrenta a una edición muy especial de su eco rallye, ya que además de ser puntuable para el nacional, también lo será para la Bridgestone FIA Ecorally Cup, campeonato mundial de la disciplina. Por lo que la escudería coruñesa le ha puesto especial cariño a la prueba para que sea un éxito.

Tras la cancelación del Eco Rallye de Madrid, la prueba coruñesa toma aún más importancia entre los equipos del nacional, ya que solo quedaría por disputarse la prueba gallega y la canaria. El viernes por la tarde los equipos del nacional pasaran las verificaciones administrativas y técnicas. Y a las 20,30 horas, será la ceremonia de salida en la mítica plaza María Pita. Ya el sábado, será cuando los equipos tendrán que recorrer los más de 300 kilómetros, de los cuales 223 kilómetros serán de regularidad, estos estarán divididos en ocho tramos de diferente distancia, siendo el más largo de 40,40 kilómetros, siendo este el TR+ que otorga puntos extra en el campeonato a los tres mejores en el tramo, lo que hace que los equipos sean especialmente precisos en este.

Cabe recordar, que el recorrido es secreto y la organización no hace entrega de los road books con el itinerario hasta una hora antes de la salida, por lo que los equipos no pueden entrenar los tramos y tienen que ir muy pendientes con sus copilotos de la navegación para no perderse de la ruta marcada. Los equipos llegarán de nuevo sobre las 21,30 horas para hacer la recarga final.

El domingo por la mañana, será el momento de medir la eficiencia de los equipos, para poder saber la clasificación final que se establece entre la regularidad y la eficiencia. A las 13,30 horas, serás la ceremonia de premios en la misma Plaza María Pita que será colofón a la prueba gallega.

El equipo oficial de Kobe Motor en híbridos enchufables, compuesto por los extremeños Ángel Santos y Mario Osma, llegan líderes del nacional con su eficiente Toyota RAV4 Hybrid Plug-In. Además es una prueba muy especial para ellos, ya que corren durante todo el año con licencia de Escudería La Coruña, organizadora de la prueba.«Comienza la recta final del campeonato y llegar líderes es un privilegio. Queremos conseguir un buen resultado en Coruña que nos permita acercarnos más al título, aunque aún quedan pruebas importantes y los rivales son muy duros. Estamos seguros de que la Escudería La Coruña nos regalará una gran prueba a los equipos, porque sabemos que llevan muchos meses trabajándola con muchísimo cariño», explica Ángel Santos.