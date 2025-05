Sainz: «La salida comprometió toda la carrera»

David Sánchez de Castro Domingo, 21 de julio 2024, 18:30 Comenta Compartir

Carlos Sainz estaba un poco noqueado después del GP de Hungría, ya que en ningún momento tuvo opciones de alcanzar el 'top 5'. Todo, por una salida en la que, en sus palabras, no supo qué le pasó.

«Tenemos que ver si fue culpa mía en cuanto a procedimiento de salida, si fallé en algo, o si simplemente teníamos unos settings de embrague demasiado agresivos para el agarre que había en la parte sucia», analizó de manera sucinta. «Nos ha costado la carrera, porque he tenido que pasar a Fernando en el primer stint, he usado demasiado mi neumático y luego he degradado demasiado», se lamentó.

Después de unos primeros relevos en el que se quedó atascado, fue el último el que determinó el resultado final. «Ha sido decente, pero ya iba demasiado lejos de los cinco primeros», se lamentó. Poner el foco en la salida, uno de sus puntos fuertes, tampoco le hará desesperarse. «Hasta hoy creo que estaba entre los tres mejores saliendo. En 24 carreras siempre va a haber una salida mala», zanjaba al respecto antes de pensar en la cita de Spa-Francorchamps de la próxima semana.

Temas

Fórmula 1