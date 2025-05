El podio de Alonso despierta la ilusión: ¿puede volver a ser campeón?

david sánchez de castro Lunes, 22 de noviembre 2021, 15:26 Comenta Compartir

Una de las frases más potentes que dejó Fernando Alonso después de bajarse del Alpine A521 con el que logró su 98º podio en la Fórmula 1 hizo que la afición se viniera muy arriba: «He vuelto para intentar luchar por ser campeón del mundo una vez más». La pregunta consecuente es lógica: ¿es posible?

La temporada 2021 está siendo un carrusel de emociones para Alpine. Empezaron sufriendo para pasar a Q2 y puntuar, luego se asentaron en la zona media-alta hasta el culmen de la victoria de Ocon en Hungría, en la ronda americana cayeron a la zona gris y ahora de nuevo han regresado a la zona noble. Diferentes circuitos y necesidades, y el A521 no se adapta igual de bien a todas. En los circuitos con mayor demanda de potencia, el motor del monoplaza azul adolece de serios problemas; en circuitos más virados, con menos rectas y más 'ratoneros', dan el callo.

Lo importante para el objetivo del equipo francés es que después del fin de semana de Catar se tienen que dar muy mal las dos últimas carreras del año para no acabar quintos en el Mundial de constructores. No es un asunto menor: la diferencia de dinero entre quedar en esa posición o quedar sextos es lo suficientemente amplia como para considerarlo un objetivo crítico para el equipo galo. A la hora de la verdad, tanto Alonso como Ocon -no se puede desdeñar el quinto puesto logrado por el francés, defensa sobre Pérez incluida- han dado el do de pecho. 25 puntos de Alpine por 0 de AlphaTauri en Losail, a donde llegaron empatados.

Una de las claves del podio de Alonso puede ser su gran argumento no solo para las dos citas que van a cerrar esta temporada como para el año que viene: su ritmo. Como ya lleva demostrando tanto en Fórmula 1 como en otras competiciones -sus victorias en Le Mans se cocieron con estos ingredientes- durante toda su trayectoria deportiva, cuando Alonso pone el metrónomo a funcionar es uno de los pilotos más capaces de imponer un ritmo regular y constante el tiempo que haga falta. Lo demostró en Catar, tanto al principio antes de hacer su única parada en boxes como al final, cuando necesitó apretar para intentar defenderse del empuje de un Sergio Pérez que acabó claudicando cuando pinchó Latifi y se desplegó el coche de seguridad virtual. «Honestamente, el ritmo de Alonso en el primer stint ha sido alucinante. No entiendo cómo lo puede hacer a veces», alucinaba Pierre Gasly, víctima del asturiano en la primera curva de la carrera, mientras cruzaba la línea de meta.

El Plan: adaptarse en 2021, ganar en 2022

Y el meme se hizo carne. Lo que se inició como una idea del estilo «lo mejor está por llegar», aquel 'leitmotiv' que predijo la etapa McLaren-Honda justo al revés, se ha convertido en una realidad. El Plan está más vigente que nunca y el foco está claro.

Lo resumía Alonso. «Yo he vuelto para intentar luchar por ser campeón una vez más y el 2022 nos ofrece un 'reset' en cuanto a competitividad. Si no somos rápidos el año que viene es por nuestra culpa, que no hemos hecho bien nuestro trabajo. No es como este año, que era una continuación del año pasado. Sin el 2021 no hubiera estado listo para 2022, hubiera tenido que tener un periodo de transición. Este año formaba parte del plan, el estar un poco más acostumbrado para el año que viene a tope», explicó. El plan es, básicamente, volver a triunfar.

De momento se están cumpliendo los pasos. El primer podio ha llegado y quizá no sea el último. Esa es la opinión de un tal Alain Prost, que algo de Fórmula 1 sabe. El tetracampeón, asesor de Alpine, se congratuló del buen rendimiento de sus pilotos en Catar y prevé más alegrías para Abu Dabi y Arabia Saudí en las dos últimas citas del año. «Este fin de semana ha sido muy bueno para el equipo y también para el futuro, porque parece que las últimas dos carreras podrían ser similares y podríamos tener un rendimiento parecido», avanzaba el 'Profesor'. ¿Qué más pruebas hacen falta para confiar en el Plan?