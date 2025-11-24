HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un hombre en estado crítico tras caer de un andamio en Talayuela
Lando Norris dialoga con un mecánico de McLaren tras la carrera en Las Vegas. C. Herrera / EFE
Análisis

La peor pesadilla para McLaren es la mejor noticia para la F1

La doble sanción a Norris y Piastri da alas a una remontada de Verstappen que, pese a ser el mismo ganador que los últimos años, multiplica el interés por la resolución del título

David Sánchez de Castro

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:13

Comenta

Muchos aficionados españoles decidieron que, por los horarios, no merecía la pena pegarse el madrugón -o trasnochar, según edades o gustos- para ver el Gran Premio de Las Vegas ... . Lo de ponerse delante del televisor a las cinco de la madrugada para ver una carrera en la que pasó lo justo más allá de la salida lo hicieron solo los más acérrimos que, sin embargo, vieron cómo todo lo que pasó después les hizo alegrarse de haberse mantenido despiertos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  2. 2

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  3. 3

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  4. 4 Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol
  5. 5

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  6. 6 «De todos los episodios que repasé, el de la plaza de toros de Badajoz fue el que más me conmovió»
  7. 7

    La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana
  8. 8

    María Varela: la mujer que fue asesinada cuando tomó la decisión de ser libre
  9. 9 Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026
  10. 10 Investigan a tres empresas por el uso fraudulento de la denominación de origen Pimentón de La Vera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La peor pesadilla para McLaren es la mejor noticia para la F1

La peor pesadilla para McLaren es la mejor noticia para la F1