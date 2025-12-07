HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
GP de Abu Dabi

Norris gana el Mundial y Verstappen la última carrera del año

El piloto británico es el trigésimoquinto que consigue el título

David Sánchez de Castro

Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:46

Comenta

Max Vertappen hizo los deberes y ganó la carrera de Abu Dabi a la espera de que por detrás, los McLaren fallaran y le permitieran ganar su quinto Mundial. Pero ni Oscar Piastri, ni Lando Norris lo hicieron y el piloto británico, que partía con la ventaja de ser líder antes de la última carrera, es el nuevo campeón del mundo de Fórmula 1.

Es la primera vez que lo consigue en su carrera y el trigésimoquinto que lo consigue en la historia. Norris es el octavo piloto de McLaren que se proclama campeón del mundo de Fórmula 1 tras Emerson Fitipaldi (1974), James Hunt (1976), Niki Lauda (1984), Alain Prost (1985, 1986, 1989), Ayrton Senna (1988, 1990, 1991), Mika Hakkinen (1998, 1999) y Lewis Hamilton (2008).

Lando Norris es el undécimo piloto británico que consigue ser coronado campeón del mundo de Fórmula 1 en la competición después de Mike Hawthorn (1958), Graham Hill (1962, 1968), Jim Clark (1963, 1965), John Surtees (1964), Jackie Stewart (1969, 1971, 1973), James Hunt (1976), Nigel Mansell (1992), Damon Hill (1996), Jenson Button (2009) y Lewis Hamilton (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020).

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  2. 2 Muere a los 63 años Paco Movilla, empresario de la comunicación y la publicidad
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Dos heridos en un accidente de tráfico en la provincia de Badajoz
  5. 5 Alejandro Sanz sobre Jarandilla de la Vera: «Aquí he encontrado un remanso de paz y un montón de amigos»
  6. 6

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  7. 7 Irene de Miguel critica que el PP ahora pida que gobierne la lista más votada
  8. 8 Un acertante de segunda categoría gana 124.250 euros en la Bonoloto de este sábado
  9. 9 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería
  10. 10

    Fiscal a los 25: «Sabía que iba a conseguir la plaza antes o después»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Norris gana el Mundial y Verstappen la última carrera del año

Norris gana el Mundial y Verstappen la última carrera del año