Hamilton deja el título visto para sentencia

Sainz: «El neumático duro lo ha estropeado todo»

Carlos Sainz se ganó su protagonismo en las retransmisiones televisivas al principio del GP de México, pero poco a poco lo fue perdiendo. Conforme el neumático duro de Pirelli le iba lastrando en sus tiempos por vuelta, exactamente.

«He hecho lo que creo que tenía que hacer, que era salir bien y guardar el neumático blando todo lo que he podido, extenderlo hasta la vuelta 15-16, que era más de lo que esperábamos. A partir de ahí, en cuanto hemos puesto el duro nos hemos ido para atrás. He luchado todas las posiciones que he podido, he defendido como he podido... pero al final cuando vas tan lento te acaban pasando», se lamentaba el madrileño.

Aunque tratarán de entender qué ha pasado, Sainz ya pasa página después de un doble 0 para McLaren, quinto de la temporada, tras el abandono de Lando Norris. «No ha sido la mejor carrera para el equipo. Muy bien la salida para colocarme P4 pero, tras la primera parada, el neumático duro lo ha estropeado todo. Analizaremos qué ha pasado. Austin está a la vuelta de la esquina, no hay tiempo que perder», escribió en twitter tras la carrera.