Pedro Pecero durante su intervención junto a la consejera Victoria Bazaga, el presidente de la RFDEA Manuel Aviñó y el alcalde de Badajoz Ignacio Gragera. BAJA TT EXTREMADURA
Rallye

Carlos Sáinz repite como gran atracción del Raid en Extremadura

La Federación Española de Automovilismo ofrece a la región acoger como organizador una prueba de este Mundial que comparte calendario con el Dakar

R. H.

Badajoz

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:41

Carlos Sáinz vuelve a los caminos de la dehesa extremeña durante una semana en la que la región se convierte en el Dakar europeo. ... El piloto madrileño repite por segundo año consecutivo como la gran sensación en el BP Ultimate Rallye Raid Portugal Extremadura, una de las cinco pruebas puntuables para el Campeonato del Mundo de Cross Country y única desarrollada en Europa. Y las provincias de Badajoz y Cáceres tendrán el privilegio de disfrutar durante tres días de las grandes figuras que brillan en el Dakar. Y al nivel de la gran cita por excelencia de rallyes podría equipararse Extremadura tras el ofrecimiento desde la Real Federación Española de Automovilismo (RFDEA) para que albergue una prueba completa del Mundial y compartir así calendario.

