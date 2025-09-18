El Ultimate Raid recorre 500 km por la región y pasa por 60 localidades en tres etapas

Entre los días 22 al 28 de septiembre, Extremadura acogerá, por segundo año consecutivo, la segunda edición del BP Ultimate Rallye Raid Portugal Extremadura ... , prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Cross Country, que volverá a colocar a la región en la élite del automovilismo y motociclismo mundial.

En la mañana de este jueves, la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura ha acogido el acto de presentación de la carrera, en su parte extremeña del Rallye Raid, con la presencia de la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga; el presidente de la federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó; el presidente del Motor Club Villafranca y organizador de la prueba, Pedro Pecero; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; y el diputado de Cultura, Deporte y Juventud de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; acompañados por el director general de Deportes, Santiago Amaro y un buen número de alcaldes de las localidades por las que atraviesa la prueba. Con anterioridad a la rueda de prensa, Pecero, Aviñó y la consejera Bazaga se reunieron con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para ratificar el apoyo del gobierno de la región hacia la carrera mundialista y sobre todo, intentar asegurar el futuro de las competiciónes nacionales e internacionales del motor que ahora se celebran en la comunidad.

La carrera volverá a estar organizada una vez más, dado el éxito organizativo del año pasado, gracias a la colaboración del Motor Club de Portugal, que se encargará de la parte portuguesa de la carrera y el Motor Club de Villafranca, que correrá a cargo de la organización sobre la parte española, toda en Extrenadura, contando con al apoyo incondicional de la Junta, que se ha volcado desde su inicio con la prueba mundialista, al considerarla un escaparate escepcional para nuestra región, dado el nivel deportivo que presenta, así como de las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres. Por las dehesas extremeñas van a circular durante esos tres dias los mejores equipos y pilotos del mundo, dentro de las especialidades de Motos, Coches y Buggys, habituales del Dakar.

Serán seis días de competición de la cerrera, de los que tres se desarrollarán en la región, lo que supone el cincuenta por ciento de la carrera, para recorrer algo más de 500 kilómetros por los caminos y dehesas extremeñas. A su paso discurrirá por sesenta poblaciones de la comunidad, recorriendo de norte a sur toda la región, con tramos nuevos respecto al año pasado a través de las dos privincias.

El rallye saldrá de la localidad portuguesa de Grándola para ingresar en la región el jueves 25 de septiembre por la localidad de Valencia de Alcántara para competir en un tramo de unos 100 kilómetros que les llevará hasta Cáceres, no sin antes pasar por los términos municipales de San Vicente de Alcántara, Aliseda, y Arroyo de la Luz. Desde allí los participantes viajarán hasta Badajoz, donde estará situado el centro neurálgico de la prueba durante los tres días, concretamente junto a las instalaciones de IFEBA junto a la frontera portuguesa.

El viernes 26 se celebrará la segunda etapa extremeña con salida desde la localidad de Don Benito y llegada a Villafranca de los Barros, una súper especial de 300 kilómetros que se va a convertir en el tramo más importante de la cerrera. En su trayecto pasará por las localidades de La Haba, Valle de la Serena, Manchita, Cristina, Guareña, Oliva de Mérida, La Zarza, Puebla de la Reina y Puebla del Prior, para enlazar nuevamente con Badajoz, lugar donde estará el parque de trabajo y las oficinas de la carrera.

El sábado 27 se celebrará la trecera etapa por la región, con salida desde Zafra hasta volver a Portugal a través de la frontera de Villanueva del Fresno, ultima localidad en Extremadura. A su paso, la etapa discurrirá por las localidades de Feria, Santa Marta, La Parra, Lapa, Alconera Burquillos del cerro, Jerez de los Caballeros y Zahinos.

El BP Ultimate Rallye Raid Portugal Extremadura terminará el domingo 28 en Lisboa.

Los números de la carrera

Se trata de una de las cinco pruebas puntuables para el Campeonato del Mundo de Cross Country, compartiendo calendario con el Dakar, Abu Dabi, Sudáfrica y Marruecos y como tal, cuenta con una repercusión económica y mediática, compatible a los mayores aconteciminetos deportivos del mundo. Se calcula que el impacto económico superará los 10 millones de euros.

Los números de la carrera son astronómicos. Más de 400 personas de organización, con más de mil personas integrantes de los equipos, lo que supondrá más de 5.000 pernoctaciones en la región durante los tres días, con pilotos llegados desde 30 paises distintos y con más de 30.000 espectadores en los puntos habilitados para el público por la organización.

Para haer posible el desarrollo de la carrera, sus organizadores contarán con más de 25 vehículos todoterreno, dos helicópteros de rescate y 4 camiones de logística, Habrá 40 puntos médicos a lo largo del recorrido, 22 puntos de acceso para el público, más de veinte puntos de bomberos y se va a contar con el apoyo de más de 40 empresas de proveedores extremeños para organizar el evento.

En lo que se refiere a la difusión, los datos de la edición anterior demostraron el interés del público por esta prueba, para la que estarán acreditados más de 60 medios internacionales, que darán servicio a 160 televisiones de más de 190 paises, lo que supondrá más de mil horas de televisión. En las redes sociales, los números del año pasado reflejaron cifras astronómicas, con las de 50 millones de interacciones, más de 300.000 seguidores en facebook y 400.000 en Instagram.