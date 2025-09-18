HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Pecero y Manuel Aviñó durante la reunión con María Guardiola y Victoria Bazaga en la sede de Presidencia de la Junta. BAJA TT EXTREMADURA
Rallye

El Ultimate Raid recorre 500 km por la región y pasa por 60 localidades en tres etapas

La organización calcula un impacto económico de más de 10 millones de euros para Extremadura

R. H.

Badajoz

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:40

Entre los días 22 al 28 de septiembre, Extremadura acogerá, por segundo año consecutivo, la segunda edición del BP Ultimate Rallye Raid Portugal Extremadura ... , prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Cross Country, que volverá a colocar a la región en la élite del automovilismo y motociclismo mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salen a subasta por 150 euros vehículos de alta gama incautados a narcos
  2. 2 Herido un trabajador de 21 años tras clavarse el palo de una escoba en un costado en Coria
  3. 3

    Educación lanza un llamamiento urgente para cubrir una treintena de vacantes en institutos
  4. 4 Estas son las especialidades del primer llamamiento urgente del curso en Extremadura
  5. 5 150 personas son evacuadas de la nave de Provecaex en Cáceres por un llamativo incendio que no ha causado heridos
  6. 6 En libertad el peluquero de Cáceres que fue detenido por vender droga en su negocio
  7. 7

    Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido
  8. 8 Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías
  9. 9

    El extremeño que perdió su vuelo por una vaca suelta en la A-66
  10. 10 20 rutas de transporte escolar no se realizan pese al acuerdo entre Junta y empresas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Ultimate Raid recorre 500 km por la región y pasa por 60 localidades en tres etapas

El Ultimate Raid recorre 500 km por la región y pasa por 60 localidades en tres etapas