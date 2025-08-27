HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

FÚTBOL SALA FEMENINO

El San José inicia la liga el 20 de septiembre

Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:00

El próximo 20 de septiembre arrancará la temporada en la Segunda División femenina de fútbol sala. Un total de 48 clubes distribuidos en tres grupos iniciarán la competición que llegará a su fin, con la disputa de la jornada 30 de liga regular, el 16 de mayo de 2026. Extremadura solo contará finalmente con un representante tras la renuncia del Sporting La Garrovilla. El CD Colegio San José iniciará su andadura en su feudo recibiendo en la jornada inicial al Atlético Mercadal, mientras que cerrará su participación, también como local, ante el AD Mioño.

