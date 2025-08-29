HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Guillermo Gracia, durante el campeonato en Bangkok. @guillermogranu
NATACIÓN

Quinto oro mundial para el nadador cacereño Guillermo Gracia

R. H.

Viernes, 29 de agosto 2025, 08:08

Guillermo Gracia ha hecho sonar por quinta vez el himno español en el Campeonato del Mundo Virtus de natación que se celebra en Bangkok. El deportista cacereño sigue cosechando medallas en la cita internacional y este jueves se colgó un nuevo oro. Subió a lo más alto del podio tras vencer en la final de los 800 metros libres.

