París, el último baile de Álvaro Martín

No pudo elegir irse en un momento más alto de su trayectoria ni un escenario más idóneo para comunicarlo. Álvaro Martín anunció este sábado que colgaba las botas ... instantes después de recibir la Medalla de Extremadura en el Teatro Romano de Mérida en plena festividad regional de la tierra que siempre lleva en su corazón. El oro en el relevo mixto y el bronce individual de París 2024 ya son la última muesca de un cinturón repleto de iconos gloriosos cuya cumbre fue la triple corona como campeón europeo, mundial y de unos Juegos. Ningún otro español atleta español puede presumir de ello. Un último tango en la capital francesa como punto final a una carrera en la que ha destacado además por sus valores extradeportivos.

En el homenaje recibido un día después en Villafranca, sede del club de atletismo al que ha pertenecido en los últimos años para hacer patria, precisó que seguirá compitiendo en pruebas menores para apoyar al Capex villafranqués y auparlo de categoría, pero no habrá más alta competición. Se cierra así un currículo brillante el del extremeño que incluye participaciones en cuatro Juegos, seis Mundiales y tres Europeos para un total de 19 medallas internacionales, como se puede observar en el gráfico que acompaña esta información.

Álvaro Martín ha participado en 26 campeonatos internacionales Cuatro Juegos Olímpicos, Seis Campeonatos del Mundo, Tres Campeonatos de Europa, Seis Campeonatos del Mundo de marcha por equipos y Siete Campeonatos de Europa marcha por equipos. De estas competiciones ha obtenido 19 medallas. 12 veces Campeón de España Absoluto También ha sido 16 veces campeón en categorías inferiores. Marcas personales: Martín ha obtenido aparte de sus marcas personales 10 récords de España y mejores marcas españolas.

Las lágrimas de María

Pero volvamos al Día de Extremadura. Martín recibió su reconocimiento de manos de su compañera de andanzas María Pérez, el otro 50% de la medalla de oro en el relevo mixto de la cita olímpica. Las lágrimas de la atleta eran las de una amiga muy emocionada que no podía reprimirse ante el anuncio de su retirada. Ya con más calma, al día siguiente le dedicaba unas palabras en su Instagram. «Estaré eternamente agradecida por haber sido tu última pareja de baile en tu última competición y haber alcanzado juntos el mayor éxito al que aspira un deportista. Egoístamente me siento triste por tu retirada, porque ya no tendré tu abrazo. Eres una persona maravillosa y seguro que la vida te dará momentos increíbles», le escribió.

El entrenador del sombrero de paja

Álvaro cambió su domicilio de Madrid por otro de Cieza para estar con una de las personas más influyentes de su carrera, su entrenador y padre deportivo José Antonio Carrillo, el técnico murciano del famoso sombrero de paja que por fin pudo romper emulando la película 'Carros de fuego', donde los atletas se preparaban precisamente para los Juegos de París de 1924, justo cien años atrás. El abrazo que se dieron tras cruzar la meta con el bronce individual de los 20 kilómetros marcha lo dice todo. «Estoy agradecido a Dios porque te puso en mi camino», captaron las cámaras que le decía el maestro al discípulo en señal de un agradecimiento que es mutuo.

Una mente cultivada

Por obvias razones, el atleta de Llerena ha cuidado de su cuerpo toda la vida, pero también de su mente. No debe haber demasiados deportistas de élite con dos carreras. En su caso, Derecho en la UNED y Ciencias Políticas en la Complutense. Tiene en su perfil académico un buen número de medallas aunque no sean tan mediáticas. Y eso que, según dijo en París, «no soy ningún lumbreras». Precisamente el motivo principal de su retirada prematura –tiene 30 años– pertenece a este campo, ya que, como ha explicado, va a matricularse en dos masters que requieren presencialidad y eso implica no entrenar como le gustaría y exige la alta competición.

Reivindicativo y valiente

De fuertes convicciones, defiende y argumenta sus opiniones cueste lo que cueste. Lo mismo le echa la 'bronca' a Rodríguez Ibarra en pleno discurso de recepción de la medalla que ataca con fiereza las cuestiones que no le gustan de los dirigentes del atletismo español, por ejemplo en asuntos del dopaje o en los criterios de selección para las pruebas importantes. En el mencionado discurso en Mérida recordó uno de sus anhelos, que el Día de Extremadura no se celebre el día 8 de septiembre sino el 25 de marzo en conmemoración a la pacífica revuelta de los campesinos extremeños de 1936, cuando más de 60.000 jornaleros ocuparon sin derramar una gota de sangre unas 3.000 fincas, algo inédito. En la misma ceremonia del Teatro Romano de hace un año, donde no recibía sino que entregaba uno de los premios, ya avanzó dicha reivindicación. La persistencia es otro rasgo más de su carácter.

Un 'yes we can' desde Llerena

Para la historia quedarán sus palabras después del éxito parisino, aquello de que no soy un «superhéroe sino un chico normal de un pueblo de 6.000 habitantes de Extremadura», para después añadir que él es fiel ejemplo de que desde lo más pequeño se puede alcanzar lo más grande o aquello que se antoja prohibitivo en función del origen de cada uno. Nada más pisar Extremadura, en el homenaje de su Llerena natal tras la doble medalla, significó que, con esfuerzo y dedicación, todo es posible. Da igual la procedencia.

Gran embajador de Extremadura

No ha habido una sola competición de las innumerables en la trayectoria de Martín Uriol en la que no haya tenido palabras amables para Extremadura. Especialmente en los grandes acontecimientos. Cuanto más planetario, más añoranza y recuerdo a sus raíces. Siempre se ha confesado un gran amante de su tierra, a la que defiende con vigor como uno de nuestros mejores embajadores. Ya tenía tomada la decisión de retirarse antes de los Juegos y pensó que Paris era un buen lugar para anunciarlo, pero cuando le dijeron que se enteró que su comunidad le premiaba optó por comunicarlo en Mérida. La Medalla de Extremadura no podía estar más justificada por unos valores que trascienden al mérito deportivo.