Mente noble corazón valiente es la frase con la que Álvaro Martín Uriol, (Llerena 1994) se presenta en su perfil de Whatsapp. Su mente está ... en las pistas de atletismo desde que era un niño. Su corazón no se ha separado de Extremadura por más lejos que haya tenido que ir a cruzar la meta. La última fue a los pies de la torre Eiffel en París, allí consiguió el oro olímpico en marcha relevo mixto y el bronce en 20 kilómetros marcha. Con la medalla dorada se convirtió en el primer atleta español en conseguir la triple corona. Uriol es también bicampeón de Europa y el año pasado en Budapest se hizo con el título de campeón del mundo. En su palmarés lucen las medallas más importantes que logra un deportista, y ahora suma la máxima distinción autonómica, la medalla de Extremadura.

–En unos días recogerá su tercera medalla del año, ¿qué siente al recibir esta distinción?

–Es un orgullo y está al mismo nivel que mis medallas olímpicas, que son las que más satisfacción me han dado, pero este es el reconocimiento que me da mi tierra. Entiendo la medalla como una responsabilidad para seguir defendiendo y pregonando Extremadura.

–¿Pesa más la responsabilidad que el reconocimiento?

–Sí, lo veo así por mi juventud. Solo tengo 30 años y entiendo que la mayoría de los galardonados lo serán por una trayectoria larga y extensa, pero en mi caso no es así. Entiendo que tengo que seguir manteniendo los planteamientos que llevo con mi tierra.

–La propuesta llevaba un año encima de la mesa ¿Le ha presionado esto en los juegos?

–No, el Ayuntamiento de Llerena y el Capex propusieron mi candidatura, pero nunca di por hecho la medalla porque entiendo que no solo estoy yo en Extremadura y hay mucha gente que hace grandes labores por nuestra tierra. Había muchas candidaturas igual de merecedoras.

–Ya no es un secreto que será su compañera en dobles María Pérez quién le cuelgue la medalla...

–Me parece muy bonito que sea ella quién me la dé porque entre los dos hemos ganado muchísimas medallas y creo que no ha estado antes en la región, y con esto le vamos a dar la bienvenida por todo lo alto encima del Teatro Romano de Mérida.

–Emocionó a todos con las declaraciones que hizo tras ganar el bronce en París ¿Sienten los extremeños que no pueden aspirar a según que cosas?

–Hay un sentimiento colectivo que ha calado en nosotros que nos dice que tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Hemos aceptado que hay regiones que están mejor situadas y parece que tenemos que aceptarlo. Yo no creo que esto sea así, reconozco que vamos a tener más dificultades que otros lugares, pero lo que hay que hacer es trabajar, porque ser extremeño no significa que no podamos hacer grandes cosas.

–Se tuvo que ir de casa con 16 años para poder seguir con el atletismo ¿Son estas las dificultades de la región?

–Es una pena que en su día tuviese que emigrar por no tener aquí los medios, pero la situación ha cambiado. Ahora hay pista de atletismo en Llerena. Cuando yo empecé los chavales de la Campiña Sur íbamos a Monesterio o Azuaga. Del mismo modo, hasta hace poco no hemos tenido club de atletismo extremeño que fue lo que me obligó a irme, porque si quería despuntar tenía que irme fuera. Me fui a un club valenciano, y me trataron muy bien pero mi sueño era estar en un club de aquí. El Capex me ha permitido volver y defender los intereses del deporte extremeño.

–Fundó la comisión de deportistas de Extremadura...

–Nuestra idea era poder plantear a la administración nuestras dudas y problemas y para ello era necesario tener un órgano más estable, que pretende asesorar en la tomar de decisiones políticas vinculadas al deporte. Esto es algo novedoso que no existe en otras comunidades.

–¿Goza la marcha de buena salud en la región contigo como referente?

–Lo difícil es hacer el camino para que la siguientes generaciones lo tengan más fácil. Yo espero que los deportistas que vengan detrás no se acuerden de mi nombre, sino de mi ejemplo, y que lleguen otros que quieran intentar imitarme o superarme. Ahora es más fácil trabajar desde aquí por el deporte. Los marchadores estamos tranquilos porque la marcha seguirá siendo olímpica y lo que pedimos es que nos tengan en cuenta para tomar decisiones.

–De ahí su afán por estar formado, graduado en Derecho y Ciencias Políticas ¿Utilizará sus conocimientos para trabajar por la marcha y por la región?

–Es importante estar formado porque las carreras deportivas terminan muy pronto y hay que adaptarse al mercado laboral. Quiero ejercer la abogacía, me voy a especializar en mercantil. Los Ángeles 2028 me pilla lejos por edad biológica y empezará mi decadencia y mi formación me permitirá dar mejores soluciones a mis compañeros en problemas federativos o de otro tipo.

–¿Tiene pensada una retirada?

–Aún no me lo he planteado. Ahora estoy descansando y disfrutando de todo lo vivido este año.

–¿Cuál es el mejor lugar para salir a correr?

–Mi pueblo es especial. Estamos a las faldas de Sierra Morena y esto me permite ir hasta Casas de Reina o el Teatro Romano de Regina. Es increíble, porque corriendo disfruto de un patrimonio histórico que no tengo en otros lugares.

–Siempre lleva a Extremadura por bandera ¿Por qué sorprende esto a la gente?

–El hecho de sacar la bandera de Extremadura en una competición no es tan relevante, pero a los extremeños les hace ilusión porque tenemos un sentimiento y un lazo de unión entre nosotros y entre nuestros pueblos que no existe en otros sitios, y es algo que eché en falta cuando llegué a Madrid.

–Y el tren, ¿Lo ha utilizado mucho para viajar a Madrid?

–No lo he utilizado nunca porque nuestra tierra no está vertebrada para viajar en tren. En este sentido el fallo no es que no tengamos AVE, sino que no puedo viajar a La Vera o a Olivenza en tren porque el ferrocarril no está bien vertebrado en la región, y la solución es una deuda histórica que el Estado tiene con nosotros.

–¿Que otras cosas le preocupan?

–El futuro de los jóvenes, tenemos una universidad que forma a profesionales que se van fuera porque aquí no hay salidas laborales dignas, y estamos enviando a otros territorios mano de obra muy buena. La mayoría del extremeños no se van porque quieran, hay muchas personas que quieren vivir en Extremadura y no pueden. Mis hermanas son ingenieras, llevan toda la vida fuera y da rabia que estos puestos no los puedan tener aquí.

–¿Te acompañarán el día 7 en la entrega de medallas?

–Estará mi familia, muchos amigos, mi entrenador, mi pareja, mi club y espero que mi mensaje deje huella, porque el futuro pasa por practicar deporte que transmite los valores para crear una sociedad con mejores personas.