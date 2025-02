Álvaro Martín: «No soy un superhéroe pero he conseguido mi medalla olímpica y dos carreras universitarias»

Manuel García Badajoz Jueves, 1 de agosto 2024, 10:28 | Actualizado 13:21h. Comenta Compartir

Tras colgarse el bronce la emoción embargó a Álvaro Martín, consciente de que cerraba el círculo, que ponía la guinda a su carrera con apenas 30 años y mucha marcha aún por delante. Estaba exultante y salpicado por innumerables sensaciones que le recorrían en medio de un cansancio extremo tras la exigencia de una carrera sin cuartel.

Nada más colgarse la bandera de España en sus hombros, atendió a RTVE y trató de analizar fríamente su desempeño durante la prueba, reconociendo el mérito de su actuación y su acertada estrategia, aunque sin capacidad de respuesta para el ataque definitivo del ganador. «Me he visto muy bien pero Pintado estaba a un nivel superior al resto. Lo he intentado pelear y estoy orgulloso de que he podido conseguir el bronce».

Ha sido una carrera plagada de alternativas, sin dominio claro y sin que ningún participante decidiera llevar de manera autoritaria la iniciativa, pero el denominador común ha sido la presencia del marchador extremeño en el grupo de cabeza, atento a cada movimiento. «Me he mantenido siempre en segunda línea, delante, pero no dando la cara, he sabido competir bien y jugar mis bazas», explicaba mientras trataba de recuperar el aliento.

A partir de ahí, el llerenense se quebraba cuando empezaba a calibrar la magnitud de lo conseguido en París. Las lágrimas brotaban de sus ojos y la voz se le entrecortaba. «Esta es la parte no profesional, es difícil contener la emoción. Hace dos días me llamó la presidenta de la Junta para concederme la Medalla de Extremadura y no la pude celebrar». Y quiso poner en valor la dificultad que entraña protagonizar un logro de este calibre recordando el sufrimiento de hace tres años cuando se quedó a las puertas de escalar al podio de la cita de los cinco aros: «es muy difícil conseguir una medalla, en Tokio me quedé muy cerca, cuarto». Y ahí salió a relucir el Álvaro más humano y llano. «Soy un tío normal, de un pueblo de 6.000 habitantes en el sur de Extremadura y pensar que he podido ganar una medalla es un sueño y es esperanzador para otros que digan 'joder, pero si ese tío es normal, es de carne y hueso'».

Reivindicaba además el esfuerzo de compatibilizar todo lo que implica su faceta deportiva con la académica, en la que también acumula credenciales de sobra. «Orgulloso por la medalla y por los estudios, haberlo compaginado con dos carreras, que tampoco soy un lumbreras, ese es el mensaje que quiero mandar, porque no me creo ningún superhéroe pero aun así he conseguido mi medalla olímpica y dos carreras intentando ser la mejor persona posible».

👏 Álvaro Martín, medallista olímpico, pero eso es lo de menos.



Su entrevista tras lograr el bronce, impecable.



''No soy ningún superhéroe, soy un tío normal que ha logrado una medalla y me he sacado la carrera intentando ser la mejor persona posible''#Paris2024 #ParisRTVE1a pic.twitter.com/iM22QUp0Ot — Teledeporte (@teledeporte) August 1, 2024

Además, se refirió al ambiente vivido en la capital francesa durante la carrera y lo especial que ha sido verse arropado por sus amigos y familiares, algo que no ocurrió en el anterior precedente por las restricciones de la pandemia de covid. «Estoy intentando no llorar», interrumpía su discurso.

Reconocía que el cuerpo le pide celebrarlo a lo grande esta noche, pero los Juegos Olímpicos aún no han acabado para él y tendrá que seguir trabajando de cara a otra opción de medalla para la delegación española con el relevo mixto del próximo 7 de agosto. Sobre su participación en esa prueba, fue cauto y se limitó a decir que es decisión del seleccionador determinar quién concurre en esa prueba.