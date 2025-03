Álvaro Martín comunica que seguirá compitiendo con el Capex

Javi Pérez Badajoz Domingo, 8 de septiembre 2024 | Actualizado 09/09/2024 11:33h. Comenta Compartir

Álvaro Martín tuvo su paseo triunfal por Villafranca de los Barros con un maratoniano programa de actos que comenzaron a las 18.30 horas con el recibimiento en la sede del Capex y finalizaron bien entrada la noche ofreciendo sus medallas a la localidad en la Plaza de la Coronada, pasando por el Ayuntamiento y firma de autógrafos.

El marchador llerenense recibía este homenaje por parte de su club un días después de anunciar que dejaba el deporte profesional. Pero será una retirada solo de la alta competición porque durante este encuentro con compañeros y vecinos de la localidad pacense comunicó su intención de seguir compitiendo con el Capex. Alvaro Martín ya quiso dejar claro que siempre seguiría practicando la marcha a nivel aficionado tras conseguir el oro olímpico y anunciar que habían sido sus últimos Juegos y que no estaría en Los Ángeles 2028. Y es lo que va hacer sin la exigencia de los títulos nacionales e internacionales y para ayudar al Capex en su retorno a División de Honor. «Ahora es cuando hay que hablar de compromiso con el club, así que echaré una mano en la medida de lo posible», señaló a los asistentes. En ese sentido, se siente en deuda con el club villafranqués. «Ojalá pudiera devolverle al Capex todo lo que me ha dado porque me cogisteis siendo campeón de Europa y ahora soy campeón del mundo y campeón olímpico», añadió.

Álvaro Martin también descartó «totalmente» presentarse a la presidencia de la Federación Española de Atletismo, aunque reconocía haber recibido propuestas y apoyos para su posible candidatura. Álvaro Martín considera que no es el momento porque no se siente «preparado» y cometería más errores que aciertos».

Álvaro Martín reivindicó la figura del preparador. «Si no hay un entrenador no hay atletas. Puedes tener una buena materia prima pero si en el proceso de elaboración fallas nunca llegará el producto». Y animó a las nuevas generaciones a que practiquen deporte.