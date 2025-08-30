La niebla condiciona a Campillo en Suiza
Sábado, 30 de agosto 2025, 12:55
La niebla se ha convertido en la gran protagonista del Omega Masters de Suiza, generando un quebradero de cabeza a la organización para cuadrar los horarios. En medio de ese caos por las condiciones climatológicas, Jorge Campillo completó su primer recorrido con 71 golpes, uno sobre el par del campo. Finalmente pudo disputar también su segunda ronda, en la que le fueron mucho mejor las cosas, firmando una tarjeta de 67 golpes, uno por debajo del par.
