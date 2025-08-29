HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

TRIATLÓN

Miriam Casillas, a por todas en el Europeo

Viernes, 29 de agosto 2025, 08:01

Miriam Casillas afronta este sábado (a partir de las 12.00, en horario peninsular) el Campeonato de Europa de triatlón en Estambul sin ponerse límites. Liderará la selección española, ya que es actualmente la 40 mejor del mundo y 30 en el ranking continental. La deportista extremeña pasará a competir en distancia olímpica en el Europeo, con un circuito de bici de 572 metros de desnivel.

