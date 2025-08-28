Guillermo Gracia suma otro oro y una plata

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:50 Comenta Compartir

Guillermo Gracia sigue incrementando su botín de medallas en el Campeonato del Mundo Virtus de natación que se está disputando en Bangkok. El deportista cacereño subió al podio por partida doble en la jornada de ayer. Conquistó su cuarto oro en la cita internacional en los 400 metros estilos, mientras que inauguró su casillero de platas en el relevo del 4x200 metros.