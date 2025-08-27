Guillermo Gracia se abona al oro mundial

Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:00 Comenta Compartir

El nadador cacereño Guillermo Gracia sigue acumulando éxitos para su extenso palmarés en el Campeonato del Mundo Virtus (Federación Internacional de Deportes para Personas con Discapacidad) de Natación que se celebra hasta el sábado en Bangkok. El deportista extremeño se ha colgado ya tres oros cuajando grandes actuaciones y agrandando su leyenda. Guillermo Gracia inició el contador en la cita internacional subiéndose a lo más alto del podio en la prueba de los 400 metros libres, bajando además su récord de España en 6 segundos. Su siguiente presea dorada la conquistó en los 200 metros estilos y este martes volvió a adjudicarse el oro en los 100 metros braza.