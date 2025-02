«Excluir a deportistas trans debe tener criterio científico y no transfóbico»

Sandra Jiménez de Castro (Talavera de la Reina, 1992) nunca había jugado al balonmano hasta que el pasado año decidió entrenar con el club madrileño ... GMadrid Sports. Los primeros días se sucedieron sin más pese a todos sus miedos iniciales. «Temía ser rechazada, pero al final todos esos miedos estaban en mi cabeza y hacían que yo misma me pusiera barreras», cuenta la primera jugadora de balonmano trans federada en España. «He ganado un grupo de amigas envidiable, son un apoyo muy importante para mí dentro y fuera del campo. Estoy encantada», apunta la joven que ha decidido servir como ejemplo para aquellas personas que puedan estar en una situación similar. «A partir de visibilizarnos espero que más personas trans pierdan el miedo y se adentren en el mundo deportivo», ahonda durante la entrevista con este medio.

Sandra compite en la Segunda Nacional Femenina en un club que tiene como principal objetivo fomentar la inclusión, creando un ambiente seguro para los deportistas del colectivo LGTBI. «La diversidad siempre es enriquecedora. Hay muchos deportistas que no se visibilizan por miedo al rechazo», indica Jiménez, que dice sentirse cómoda con la palabra trans pese a que prefiere que no hubieran etiquetas para nada.

«La transfobia empieza con una simple mirada, el trato distinto o con expectativas diferentes, aunque para ejemplo de situaciones de discriminación en el deporte están los casos de las propias federaciones, como la de Atletismo que prohíbe participar en las competiciones femeninas a las mujeres trans», critica la deportista, en cuyo caso no debe darse polémica alguna por una supuesta ventaja competitiva, como sí se ha producido en otros como halterofilia o natación a nivel internacional, porque ella no se había interesado antes por el deporte en general más allá de intentar infructuosamente ir a algún gimnasio para mantener la forma. «He pasado de no hacer nada a estar a tope con el deporte y me siento mucho mejor físicamente y emocionalmente. Los resultados no han estado mal para ser nuestro primer año compitiendo y espero poco a poco ir aportando más a mi equipo», indica la deportista que hasta la fecha tan solo ha anotado un gol en la categoría.

¿Discriminación o ventaja?

Hay quienes apuntan que las mujeres trans tienen ventaja, aunque hayan completado su terapia hormonal, porque conservan, o pueden hacerlo, parámetros como masa ósea y muscular, fuerza, altura...algo que Sandra, que matiza que solo es una jugadora y no experta en nada, resalta sobre que el criterio que se establezca «debe basarse en la ciencia y no en la transfobia». La balonmanista considera que vetar la participación deportiva a las mujeres trans no tiene sentido cuando ni todos los deportes ni todas las personas son iguales. «Hay estudios científicos comparativos que demuestran que esto no es así», dice la joven en referencia a un informe que establece que a partir de dos años de hormonación, la supuesta ventaja debido a las altas concentraciones de testosterona desaparecería. No obstante aún no existe un consenso claro y los resultados son diversos debido a que algunas investigaciones usan un número muy reducido de personas como muestra.

Restricciones por federación

Más allá del atletismo, que aprobó una nueva norma en la que cierra la puerta a todas aquellas mujeres trans que hayan pasado por la pubertad masculina, las federaciones internacionales de natación o de rugby, por ejemplo, ya impusieron restricciones similares a estos deportistas en sus competiciones. Otras como la Unión Ciclista Internacional (UCI) también ha endurecido sus normas para la elegibilidad de las ciclistas trans. «Actualmente, no hay evidencia específica del impacto que estos atletas tendrían en la equidad de la competición femenina en nuestro deporte. En estas circunstancias, el consejo decidió priorizar la equidad y la integridad de la competición femenina antes que la inclusión», explicó recientemente Sebastian Coe, presidente de World Athletics. La participación de las personas trans en el deporte español es regulada por cada federación internacional, según se indica ya en la nueva Ley del Deporte aprobada a final de 2022.