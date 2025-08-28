HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

FLAG FOOTBALL

Cuatro extremeños en los Europeos de Austria

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:50

Cuatro representantes extremeños acudirán al Campeonato de Europa Junior de flag football, que se disputará del 4 al 6 de septiembre en Innsbruck (Austria). Como ya ocurriera el curso pasado, habrá jugadores de la región en las tres categorías que se ponen en liza. En el sub-15 mixto participará Jara Ortiz (Plasencia Ducks); en el sub-17 masculino, su hermano Marco Ortiz (Plasencia Ducks) y en el sub-17 femenino, Adriana Frías y María del Mar Díez (Villanueva Black Storks). El curso pasado se proclamaron campeonas de Europa sub-17 las extremeñas Claudia Bueno y Yakira Rodríguez.

