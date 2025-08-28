El Club Almendralejo abre el plazo para su escuela
Jueves, 28 de agosto 2025, 07:50
A partir del 1 de septiembre, el Club Gimnástico Almendralejo Extremadura abre el plazo de inscripción para su escuela de gimnasia rítmica. La entidad destaca que el objetivo es la promoción del deporte de base y adquirir sus valores. Facilitan diversas vías para informarse, a través del correo electrónico clubgimnasticoalmendralejo @gmail.com o por teléfono o vía WhatsApp en el 645 859 017.
