Mediado mayo, junio en perspectiva. Veda total. Como no padecemos «corcitis», aliviamos la desesperanza con garbeos por el parque. A veces, entre el abundante arrullo monocorde o bicorde de la turca, distinguimos el de alguna torcaz. Y si salimos al monte ardiente el de la streptopelia lírica de nuestros sueños que nos calma, un poquito, las ansias asfixiantes de la veda.¿Serviría de algo que medio mundo fue a Madrid y le dijo al Gobierno que estamos aquí y que queremos seguir siendo lo que hemos sido siempre? Me temo que por un oído les entra y por el otro les sale. El ganadero con su ganado y el de la labor con la suya. ¿La caza chica? Eso no importa. Allá penas. Nosotros, mientras, a verlas venir. Salvo honrosas excepciones. ¿Verdad José María? Porque algunos sí que alzan la voz y se baten en los medios contra el sibilino adversario y la ignorancia rampante que inunda los mas-media y al público urbanita en general.

Las perdicitas, todo en contra. Gaznápiros, alimañas, insecticidas, cochinos por doquier, falta de sembrados, sequeras, rapiñas rapaces, la Biblia en Pasta. Por ver, apenas una misteriosa liebre, una ganga que se aleja lamentándose por el viso y en los alambres el alcotán guerrero. A veces, raramente, en nuestros deambuleos por el Parque, «Choc» se para y agita eléctrico su rabito. Se arranca y echa a correr hacia donde ha visto al conejito que, presto, desaparece en el barzal de los jardines. Menos da una piedra. La codorniz también tiene los días contados. Y luego irán a por ella. Ojalá no llegáramos a conocer eso. Si es que es ella la que, al abatirla, calma nuestras ansias. Pero, la pobre, lo tiene todo en contra.

