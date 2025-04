Los jóvenes cazadores muestran a la sociedad cómo es la labor de los rehaleros extremeños

Viernes, 25 de noviembre 2022, 10:27 Comenta Compartir

Los jóvenes cazadores de Extremadura (Jocaex) han decidido tomar la iniciativa en relación a la labor que realizan los realeros en la región y han organizado para ellos unas jornadas denominadas 'Rehaleros por un día' que se han desarrollado en los municipios de Herrera del Duque el pasado 19 de noviembre y en Hornachos el 20 de noviembre. Y una tercera, este sábado 26, en Baterno.

El objetivo que se ha pretendido es que las personas vivieran la experiencia de caza y de convivencia con las rehalas por un día. Conocer desde dentro como son y cómo funcionan.

En este sentido, destacar las palabras de María Pascual de Jocaex al referirse a que estas actividades y jornadas son muy necesarias por dos motivos, «quienes reniegan de la caza sin conocerla pueden apuntarse y ver realmente el inmejorable cuidado que le dan los rehaleros a sus perros. Y por otra parte que siempre ha sido el objetivo principal de las jornadas de rehalero por un día, es que quien nunca ha tenido oportunidad de entrar a cazar con rehala porque no tiene conocido para acompañarle o simplemente no le han presentado la oportunidad, animarles a que vivan la experiencia porque es súper bonito, sientes el verdadero trabajo de la montería y la adrenalina de un lance la vives multiplicada. Animo a todos los jóvenes que nos lean a ponerse en contacto con nosotros para contarnos lo que aún no les hace decidirse y estoy segura que le daremos solución para que lo hagan y se animen».

El furtivismo no es caza

Y frente a la verdadera labor de los realeros existen casos desafortunados de furtivismo en la región.

María Pascual ha querido recordar que «el furtivismo no es caza, al menos así lo pienso y valoro yo. La caza es una actividad totalmente reglada, en cambio el furtivismo no. El cazador es el mayor y mejor naturalista que tiene la tierra, el furtivo simplemente es un trofeista. No podemos manchar y ensuciar la verdad de la caza con las malas acciones que realizan los furtivos», concluye.