El Arroyo organiza un campus de tecnificación

El Extremadura Arroyo organiza hasta el viernes un campus de tecnificación dirigido por el nuevo entrenador del equipo de Superliga Femenina 2, Pablo Alonso, y la colaboración de la coordinadora de cantera, Ana Lucas, así como la jugadora profesional Javiera Plasencia, exjugadora del equipo arroyano. El campus, que cuenta con 16 voleibolistas inscritas, está dirigido a jugadoras nacidas entre los años 2009 y 2013 y el objetivo es el perfeccionamiento de los gestos técnicos de esta disciplina deportiva, por medio de un trabajo específico individualizado y de juegos grupales.