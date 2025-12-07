El CV Almendralejo también gana al Xàtiva y se ilusiona con la Copa Príncipe
El equipo extremeño sella su doblete en tierras valencianas y se sitúa quinto a tres puntos de la segunda plaza
R. H.
Badajoz
Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:23
El CV Almendralejo Extremadura selló con éxito su doblete en tierras valencianas y también se impuso al Xàtiva por 1-3 (15-25, 25-21, ... 23-25 y 20-25). El equipo de Antonio Morán regresa con dos victorias de enorme valor ante dos rivales de la parte alta como el Almoradí y Xàtiva y que le permiten soñar con la Copa Príncipe.
El conjunto extremeño encadena ya siete partidos consecutivos puntuando, de los cuales seis se han saldado con triunfo, un dato que refleja el excelente momento de los almendralejenses. Esta racha le permite mantener opciones matemáticas, aunque complicadas, de disputar el torneo copero, ya que se sitúa quinto a tres puntos de la segunda plaza. Francisco Frías, Iván Corrales y Álvaro Hidalgo lideraron en la anotación al Almendralejo hacia su segunda victoria en dos días.
La exigente gira por la Comunidad Valenciana, con apenas horas para recuperarse entre un partido y otro, otorga aún mayor mérito a esta doble victoria. El CV Almendralejo volvió a desplegar carácter, ambición y solidez para firmar dos triunfos que refuerzan la progresión del equipo en la categoría.
El conjunto extremeño cerrará la primera vuelta este próximo domingo a las 12.30 horas en el Pabellón San Roque frente al Rivas de Madrid.
