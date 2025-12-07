HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los jugadores del CV Almendralejo celebran el triunfo en la cancha del Xàtiva. CV ALMENDRALEJO
Voleibol

El CV Almendralejo también gana al Xàtiva y se ilusiona con la Copa Príncipe

El equipo extremeño sella su doblete en tierras valencianas y se sitúa quinto a tres puntos de la segunda plaza

R. H.

Badajoz

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:23

El CV Almendralejo Extremadura selló con éxito su doblete en tierras valencianas y también se impuso al Xàtiva por 1-3 (15-25, 25-21, ... 23-25 y 20-25). El equipo de Antonio Morán regresa con dos victorias de enorme valor ante dos rivales de la parte alta como el Almoradí y Xàtiva y que le permiten soñar con la Copa Príncipe.

