Los triatletas españoles: «Hemos tenido la suerte de competir en el Sena, junto a la Torre Eiffel y por los Campos Elíseos»

Llegó la tercera y última sesión del triatlón con los relevos mixtos, y también de nuevo la discusión por tener que disputar la natación en ... las controvertidas aguas del Sena. El anuncio de que una triatleta belga había sido hospitalizada tras la competición individual por culpa de la bacteria E-coli al haber tragado agua trajo de nuevo a escena las dudas sobre la decisión de la organización de los Juegos de no buscar un plan B para el triatlón. Pero esta mañana, la World Triathlon volvió a dar luz verde a la competición tras el correspondiente análisis del agua, y por tercera vez ha surgido esa imagen de un grupo de nadadores por el río parisino, una prueba en la que al ser por relevos se lanzaron al agua hasta en cuatro ocasiones.

Los triatletas españoles finalizaron novenos –ha ganado Alemania por delante de Estados Unidos–, después de dos sanciones que acumularon 20 segundos y les privaron de pelear por una gran quinta plaza. Restaba por conocer sus sensaciones, después de que en las citas individuales, los triatletas nacionales hubieran sido muy críticos con la Federación Internacional a causa de la falta de ese plan B y tras sentirse poco respetados. Pero esta mañana, la reacción ha sido completamente diferente y en su despedida de París, Alberto González ha dicho que «esta competición ha sido un regalo», Miriam Casillas ha reconocido que «nosotros somos los primeros que queríamos nadar aquí porque el sitio es espectacular» y Antonio Serrat ha añadido que «yo me quedo con que he competido al lado de la Torre Eiffel y por los Campos Elíseos».

Con sus declaraciones y sus miradas a la hora de hablar de lo que habían vivido esa mañana en una competición en pleno corazón de París, los integrantes del equipo español escaparon a pleno de declaraciones sensacionalistas y críticas contundentes. La idea unánime es que preferían quedarse con lo bueno que habían vivido en un circuito plagado de aficionados que convirtieron la mañana en un gran espectáculo deportivo. «La competición ha salido adelante y creo que nos tenemos que quedar con eso. La primera que quería que saliera adelante en condiciones la prueba era la organización de los Juegos y hemos podido competir», ha declarado Serrat. «Yo he disfrutado mucho», ha añadido González, que se planteaba una pregunta. «Cuántas veces vamos a poder nadar aquí? Que hemos tenido que pagar un precio, sí, pero si hubiéramos estado en otro sitio, con un plan B, nadie nos hubiera visto», ha valorado.

Eso no quiere decir que los triatletas españoles hayan borrado de su mente las críticas del primer día y las dudas sobre las condiciones del agua. Son conscientes de las reglas del juego que han tenido que aceptar, «pero por fortuna ninguno del equipo tuvo problemas tras las competiciones individuales, no como el caso de la belga, o también equipo suizo, que ha tenido una baja. Queríamos competir, pero siempre manteniendo unos mínimos, porque hay que pensar en el atleta. Y esos mínimos han quedado en el límite», ha valorado Casillas.

Para Serrat, estos problemas con el agua no son exclusivos de París, que se ha gastado 1.400 millones de euros para mejorar la calidad del Sena. «Son situaciones que tenemos que manejar cuando nadamos fuera, incluso en el mar también puede pasar esto. Ha sucedido en otras carreras y aquí si estuviera muy mal el agua no nos habrían dejado competir. Al final llegamos en un estado de forma tan al límite y con las defensas tan bajas que corres más riesgos, yo me he puesto enfermo viajando en un avión. Obviamente no es una de las mejores condiciones nadar en un río porque siempre estás más receptivo a que una bacteria te afecte más, pero puede pasar en cualquier prueba de aguas abiertas», ha reflexionado.

El caso es que ha sido el Sena en donde se han escapado las grandes opciones de diploma olímpico de España. Dos sanciones a Alberto González, primer relevista, en el agua, sumaron 20 segundos de castigo que dejaron al equipo en noveno lugar. «Las sanciones han sido por empujarme desde el barco, no te puedes impulsar desde un objeto parado, eso ha sido mi responsabilidad, y otra por comportamiento en el agua, que estoy convencido de que no he hecho nada», ha lamentado el malagueño, que a pesar de todo seguía con la mirada brillante cuando recordaba el escenario donde se ha celebrado el triatlón olímpico.