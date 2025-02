Una atleta belga acaba en el hospital tras participar en el triatlón del Sena

El equipo de triatlón de Bélgica anunció este domingo que no participará en la prueba mixta del lunes debido a que Claire Michel, una de ... sus integrantes, lleva cuatro días hospitalizada y no ha conseguido reponerse a tiempo de unos problemas intestinales. De hecho, como aseguran medios de su país, la atleta se habría contagiado de la bacteria E.coli durante su participación en la prueba femenina del pasado jueves.

Este percance puede provocar diarreas y colitis y, de confirmarse que fue el baño del Michel en el Sena el causante, sería un duro golpe a al comité organizador de París 2024, pues siempre se ha puesto en entredicho si el emblemático río de la capital gala sería apto para las competiciones olímpicas debidos a sus altos índices de contaminación.

«El Comité Olímpico Belga espera que se aprenda la lección de cara a las futuras competiciones de triatlón en los Juegos Olímpicos», aseguraba el organismo en un comunicado, la última voz crítica contra la calidad de las aguas del Sena. De hecho, la semana pasada se cancelaron varios entrenamientos y la prueba masculina tuvo que ser retrasada un día entero para que pudiese descontaminarse el río.

Una de las más contundentes fue la española Ángela Martínez. «Yo autoconvenciéndome de que tengo que nadar 10 kilómetros en el río Sena la semana que viene donde hay cadáveres, ratas, y está supercontaminado», aseguró en sus redes sociales antes de zambullirse en el Sena el próximo ocho de agosto, cuando participará en la prueba de aguas bravas.

«Se ha vendido que se ha pensado en la salud del deportista pero en realidad no es así, porque en ese caso se hubiera competido en otro lugar para evitar problemas, se hubiera hecho un plan B de verdad y no se jugaría con unos análisis que están al límite», analizó la también española Anna Godoy. Ahora, la belga Michel, podría convertirse en la primera prueba real de el Sena no es apto para albergar unos Juegos Olímpicos.