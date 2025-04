«Vamos a mirar de tú a tú al Badajoz»

Adolfo Senso acumula casi tres lustros en el CD Diocesano, los cinco últimos seguidos como entrenador del primer equipo, por lo que ha tenido tiempo ... de vivir todo tipo de experiencias y momentos. Sin duda uno de los más amables es el actual, como colíder de la Tercera extremeña junto con al rival de este domingo en el Manuel Sánchez Delgado de Cáceres, un Badajoz al que dice respetar pero sin tenerle ningún miedo. El veterano preparador confía en la positiva dinámica de sus pupilos, que plantarán cara ante uno de los claros favoritos al ascenso en un encuentro en el que se medirán las dos únicas escuadras que han sumado los nueve puntos en juego.

«Es normal que el Badajoz lleve las tres victorias, es lo esperado. Sí me sorprende un poco más que nosotros hayamos adquirido tan rápido los mecanismos ofensivos y defensivos que tratamos de implantar. Me sorprendió ganar 1-4 en Trujillo porque siempre es complicado ganar allí. No esperábamos ese resultado. El de Castuera creo que se quedó corto (1-0) por ocasiones y juego, y en el de Azuaga (0-2) podía pasar cualquier cosa porque es un gran equipo y en los momentos importantes vimos puerta», hace balance de estos primeros albores de la temporada el técnico colegial.

Adolfo Senso se espera un Badajoz que sabrá competir porque tiene experiencia y una amplia mayoría de futbolistas que ha jugado en categorías superiores, pero cree que su equipo dará una buena respuesta y tiene armas para hacerle frente al que considera el máximo aspirante a un puesto en Segunda RFEF. «Respetamos al Badajoz, pero en su justa medida. Somos once contra once en el campo y el que mejor juegue y tenga más acierto se llevará el gato al agua. El Badajoz es el faro de la categoría. Los demás estam

Ampliar Adolfo Senso, técnico del Diocesano. Armando Méndez

os deseando enfrentarnos a ellos porque tiene más solera y entidad. Le he dicho a mis jugadores que la presión la tienen ellos. Vamos a intentar hacer un buen partido y a mirar al Badajoz de tú a tú. Les respetamos, pero hay que intentar ser mejores que ellos», explica Senso Gómez contestando a que los blanquinegros tienen más presión que los cacereños.

«Con el inicio tan bueno que hemos tenido afrontamos el partido con más tranquilidad que si hubiéramos tenido resultados negativos. Pero sabemos que nuestro objetivo principal sigue siendo la permanencia y mejorar la clasificación del año pasado. Tenemos los pies en el suelo porque sabemos que estar arriba ahora es circunstancial. Hay que darle continuidad a este buen inicio del equipo porque ahora nos vienen partidos complicados. Badajoz, Moralo, Villafranca..., son equipos que en teoría deben estar arriba», continúa respecto al choque del domingo.

Cuestionado sobre cuál es la principal causa de la buena racha inicial de los colegiales, Senso apunta a la conjunción casi instantánea de las nuevas piezas, que son muchas ya que salvo cinco o seis jugadores el resto de la plantilla fueron nuevas llegadas de este verano. Pero, sobre todo, lo atribuye al buen vestuario que se ha creado, con mucha savia joven dispuesta a darlo todo y con mucha hambre. «El buen vestuario que hay y las ganas de los futbolistas, tienen hambre y querían venir aunque no podemos ofrecer el dinero de otros clubes. Creo que hemos acertado con esos jugadores porque está dando resultado».

Aunque solo llevemos tres jornadas, el dato de tener un solo gol encajado es muy positivo y responde al buen trabajo realizado. «Estamos muy sólidos atrás y estamos viendo puerta con relativa facilidad, que en el fútbol no es nada fácil. Es cuestión de rachas y ahora los jugadores están muy resolutivos, esperemos que dure y si viene la negativa que la retrasemos lo más posible».

El técnico de Montánchez, que comenzó en el Arroyo y fue segundo en el Cacereño con Manolo Sánchez, posee un amplio bagaje tras sus ocho años en el División de Honor del Diocesano y estos últimos cinco en el primer equipo, con el que ha saboreado lo bueno y lo malo del fútbol en el Copa del Rey, el ascenso a Segunda RFEF y la caída del descenso. «Esta es mi casa. Sabemos que somos un equipo de formación, con muchos estudiantes sin arraigo aquí o que se irán a otros clubes con más dinero. Yo he estado en lo momentos más importantes de la historia del Diocesano y este es uno de ellos también», repasa de su carrera un Adolfo Senso que seguirá sin contar ante el Badajoz con Armenta y Aarón –ex del juvenil blanquinegro–, que siguen lesionados desde la pretemporada y no han debutado todavía. «Los demás están todos deseosos de que llegue el partido».