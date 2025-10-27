HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los jugadores del Don Benito celebran uno de los dos goles de Higor Rocha. CD DON BENITO
Tercera RFEF

Los tres líderes no ganan, pero siguen en cabeza

Don Benito, Jaraíz y Villanovense empatan, y Azuaga y Villafranca, al ganar, se les acercan

Miguel Camacho

Navalmoral de la Mata

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:01

Comenta

Ninguno de los tres primeros clasificados en el grupo extremeño de Tercera, igualados a 17 puntos, logró la victoria. Ni Don Benito, ni Jaraíz, ni ... Villanovense, lo que aprovecharon Azuaga y Villafranca, que sí lo hicieron para acercarse a la cabeza sumando 14 y completar el apretado quinteto de playoff de ascenso. A las puertas se queda el Montijo, con 13, que también consiguió vencer. Por abajo, el trío de descenso sumó otra jornada sin puntuar y sin marcar para alejarse un poco más de la salvación.

