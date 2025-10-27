Los tres líderes no ganan, pero siguen en cabeza

Ninguno de los tres primeros clasificados en el grupo extremeño de Tercera, igualados a 17 puntos, logró la victoria. Ni Don Benito, ni Jaraíz, ni ... Villanovense, lo que aprovecharon Azuaga y Villafranca, que sí lo hicieron para acercarse a la cabeza sumando 14 y completar el apretado quinteto de playoff de ascenso. A las puertas se queda el Montijo, con 13, que también consiguió vencer. Por abajo, el trío de descenso sumó otra jornada sin puntuar y sin marcar para alejarse un poco más de la salvación.

En la octava jornada se marcaron 21 tantos, con 5 victorias, de las cuales 2 las firmaron equipos visitantes, y 4 empates. Se lanzaron 3 penaltis, que se convirtieron en gol; y hubo 3 expulsiones a jugadores, 2 de ellos de un mismo equipo y otro estando en el banquillo.

El partidazo del domingo lo protagonizaron los dos primeros, Don Benito y Jaraíz, que empataron 2-2 en campo dombenitense. Se adelantaron los veratos con un gol de Alfre, pero los locales remontaron con los 2 tantos de Higor Rocha, el primero de penalti antes del descanso. En el tramo final, Luismi firmó las tablas definitivas con las que dejar todo igual. Los rojiblancos ceden puntos en casa por primera vez esta temporada.

El también líder Villanovense no pasó de empate en campo del Diocesano (0-0) en un choque en el que pudo pasar cualquier cosa y finalmente se frenaron mutuamente.

El Azuaga, con un solitario gol de Piochi, ganó al Calamonte (1-0), que sigue siendo el único que no conoce todavía la victoria. Los azuagueños solventaron el compromiso previo a la disputa de la primera ronda de la Copa del Rey que les medirá en su propio terreno al Leganés de Segunda este miércoles 29 (20.00 horas).

El Villafranca superó también por la mínima al Montehermoso (1-0), tanto de Ángel. Los locales volvieron a ganar después de dos jornadas sin hacerlo y se hacen fuertes arriba en la tabla. Los visitantes, curiosamente, han perdido en todos sus 4 desplazamientos por el mismo marcador de 1-0. El Montijo sigue siendo un conjunto fiable y recuperó el terreno perdido para aspirar a todo venciendo al Llerenense (2-0), que no ha puntuado aún fuera de casa. Alberto Sánchez, que mantiene la excelente media de goles, y Caio, fueron los goleadores. El visitante Diego fue expulsado del banquillo.

El Puebla arrancó un punto de Santa Amalia (1-1). Los amalienses recibieron el primer tanto casero en contra en lo que va de liga, pero siguen invictos como locales. Juanan adelantó a los poblanchinos y Jhojan empató para estar ambas escuadras cómodamente situadas.

El Cabeza del Buey sumó su segunda victoria seguida, primera como visitante en la categoría, sorprendiendo al Moralo (1-3), que se adelantó con una diana de Fran Adeva. Tras el descanso, consecutivamente, expulsión del local Juanjo Rubio, gol de Gamboa, expulsión del también local Robinho y goles de Villa y Javi Blanco para culminar una remontada que dolió mucho, por cómo se produjo, en Navalmoral.

El Gévora concedió los primeros goles foráneos del Jerez (2-2) y los dos se quedan a medias para escalar posiciones. Isma Perera, de penalti, y Bachuri marcaron para los gevorenses y Carlos Espinar y Chema Chávez para los jerezanos.

El Jerez, precisamente, será el cuarto rival a domicilio consecutivo al que se medirá el Badajoz el próximo domingo, después de ganar con oficio en campo del colista Pueblonuevo (0-3). Lobato, Bermu de pena máxima y Fran Miranda redondearon la goleada blanquinegra para dar otro salto, aunque sigue a 5 puntos de los puestos con premio.