El Badajoz tira de pegada para tumbar al colista

Karim Abubakar se dispone a tirar a puerta en el partido del Badajoz ante el Pueblonuevo.

José María G. Venegas Pueblonuevo Sábado, 25 de octubre 2025, 22:43 Comenta Compartir

Un cómodo triunfo ante el colista Atlético Pueblonuevo significó la segunda victoria consecutiva del Badajoz y la cuarta en cinco jornadas (0-3). Resultaron determinantes los últimos minutos de la primera parte y el arranque del segundo con sendos goles. La principal novedad de la alineación de Juan Marrero en el Antonio Amaya fue la primera titularidad de Álex Galán, que empezó de extremo derecho y luego intercambió posición con Bermu.

Estuvieron mejor los locales de inicio. Sergio Tienza se comió un centro de José Ángel, que le botó delante, y sacó el balón sobre la línea. Otro peligroso servicio al área visitante lo despejó Abubakar, en tareas defensivas, para evitar el peligro. Un centro de Loreto se paseó por el área de Sergio Tienza en el ecuador del primer tiempo. Otro servicio, de Iván Vázquez, también llevó cierta zozobra. Hacia el final del primer período, un centro de Galán no encontró a Abubakar, pues Kengo se adelantó.

También apareció la polémica ante una caída de Álex Alegría dentro del área por agarrón de Doncel, pero el colegiado González Caballero no apreció pena máxima. Poco después, entre Bereket y Kengo se liaron en el área y casi dieron opción a Abubakar, que no llegó por poco. Jorge Barba intentó rematar dentro del área, pero apareció Bereket.

PUEBLONUEVO Kengo; Doncel, Carlos Ávila, Bereket, Víctor Molina; Balta (Rume, min. 73); Iván Vázquez (Kelechi, min. 73), Jude, José Ángel (Hugo Vargas, min. 80), Loreto; y Leandro Izquierdo. 0 - 3 BADAJOZ Sergio Tienza; David Calles, Jesús Sánchez, Lobato, Pedro Pata; Álex Galán (Tamudo, min. 90), Jorge Barba, Fran Miranda, Bermu; Karim Abubakar (Pablo Rodríguez, min. 62) y Álex Alegría. GOLES 0-1: Lobato, min. 45+1. 0-2: Bermu, de penalti, min. 52. 0-3: Fran Miranda, min. 86.

ÁRBITRO González Caballero. Enseñó tarjeta amarilla a Bereket, José Ángel, Leandro; Bermu, Jorge Barba y Juan Marrero (entrenador del Badajoz).

INCIDENCIAS Antonio Amaya, unos 600 espectadores.

En el añadido del primer tiempo, Jorge Barba ejecutó un córner muy protestado por los locales, considerando saque de puerta según su parecer, y Lobato batió el marco del Atlético Pueblonuevo con la nuca a modo de inyección anímica al paso por los vestuarios. La ventaja adquirida justo al final del primer tiempo elevó el ánimo del Badajoz.

El segundo tiempo empezó con una buena acción de Pedro Pata, que centró, Abubakar tocó, y remató Galán, sacando Bereket. Poco después, se durmió el cuadro local en defensa, y Bermu fue derribado por Víctor Molina dentro del área, y el propio Bermu amplió la ventaja desde el punto fatídico. Álex Alegría y Abubakar mandaron fuera sendos balones sacados desde la esquina.

El Badajoz desprendió tranquilidad por la cómoda renta ante el colista de la clasificación. La tercera diana se rozó a poco menos de un cuarto de hora de la conclusión, cuando Pablo Rodríguez, el primero de los dos recambios de Juan Marrero, la sirvió atrás desde la línea de fondo, y el remate de Bermu lo sacó el portero a córner.

Un remate de José Ángel que tocó en David Calles y se fue a córner representó la tímida respuesta local. En el saque de esquina consiguiente, Kelechi remató y no encontró portería. Rume también mandó desviado un duro lanzamiento desde lejos. Una mala salida de Sergio Tienza a punto estuvo de costar sufrimiento, si bien Fran Miranda acabó sacando el balón y evitó el peligro.

El propio Fran Miranda puso la puntilla al rematar un córner ejecutado por Bermu. El canterano Tamudo tuvo sus primeros minutos de la temporada relevando a Álex Galán a modo de segundo recambio de Juan Marrero, el cual recibió tarjeta amarilla.

Kengo realizó la parada del partido ante el revulsivo Pablo Rodríguez en el tiempo de prolongación. Lobato remató de cabeza una de las últimas acciones del encuentro.

El siguiente compromiso del Badajoz será contra el Jerez y también lejos del Nuevo Vivero.